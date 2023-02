Ilpo Härmäläisen murhasta epäiltiin myös toista miestä – todistaja kertoi poliisille tunnustuksesta: ”Hän sanoi, että hän on sen tappanut”

Ilpo Härmäläisen murhaoikeudenkäynnit ovat olleet täynnä yllätyksiä.

Lähes 30 vuotta sitten kadonneen lakimiehen ruumis löytyi viime vuonna kesken käräjäprosessin, ja tällä viikolla hovioikeuskäsittelyn loppumetreillä saliin saapui uusia todistajia.

Heillä oli uutta kerrottavaa turkulaisesta liikemiehestä, joka on aiemmin ollut poliisin toinen epäilty Härmäläisen henkirikostutkinnassa. Todistajakertomusten mukaan liikemies jopa tunnusti 1990-luvulla surmanneensa Härmäläisen.

Liikemiestä kuulusteltiin epäiltynä Härmäläisen henkirikoksesta vuonna 1995 sekä uudelleen vuonna 2021, kun keskusrikospoliisi avasi tutkinnan. Kummallakaan kerralla näyttöä miehen osallisuudesta tekoon ei löytynyt.

Käräjäoikeus tuomitsi entisen mainostoimistoyrittäjän Lasse Lehdon viime vuonna elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta. Lehto valitti tuomiosta hovioikeuteen. Hän kiistää surmanneensa Härmäläistä.

Liikemies oli Lehdon ja Härmäläisen bisneskumppani. Hänellä ei omien sanojensa mukaan ole mitään tekemistä henkirikoksen kanssa.

Hänet tuomittiin Lehdon kanssa ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeistä petoksista 1990-luvun puolivälissä. Syyttäjän mukaan petosten paljastumisen estäminen oli Lehdon motiivina Härmäläisen surmaamisessa.

Tapauksen käsittely Turun hovioikeudessa päättyi tällä viikolla.

Käräjäoikeudessa tuomittu Lasse Lehto kiistää yhä surmanneensa Härmäläisen. Lehto peitti kasvonsa Turun hovioikeudessa 18. tammikuuta 2023. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

”Hän sanoi, että hän on sen tappanut”

KRP kuulusteli tammikuun lopulla lisätutkinnan yhteydessä viittä todistajaa, joista kaksi kutsuttiin hovioikeuteen todistamaan.

Toinen heistä kertoi kuulusteluissa tunteneensa turkulaisen liikemiehen 1970-luvulta lähtien. Hänen mielestään liikemiehellä oli tapana ujuttautua mukaan vaikeuksissa oleviin yrityksiin.

– Hän meni ”pelastamaan” niitä, ja sitten ne menivät nurin, tai niiden kaikkien rahat olivat menneet.

Todistajan mukaan liikemies mainitsi olleensa muukalaislegioonassa, ja että ihmiset pelkäsivät häntä sen takia.

– En tiedä onko hän siellä ollut, mutta hän on antanut ymmärtää, että häntä on opetettu siellä tappamaan ihmisiä. Hän on myös kertonut olleensa Afrikassa, missä hän omien sanojensa mukaan on tappanut mustia vaikka kuinka paljon.

Ilpo Härmäläisen katoamista käsiteltiin Ylen Poliisi-TV:ssä 15. marraskuuta 1994.

Todistaja sanoi kysyneensä joskus liikemieheltä, tietääkö tämä Härmäläisestä jotain.

– Silloin hän sanoi, että hän on sen tappanut.

– [Liikemies] kertoi minulle, että hän tappoi Härmäläisen, ja sen että hän on upottanut ruumiin Airiston syvimpään kohtaan niin, ettei sitä ikinä löydetä. Muistaakseni hän puhui tällaista muutamia kertoja, todistaja lausui poliisille.

Hän jäi käsitykseen, että liikemies olisi tehnyt teon yksin.

– Ei hän koskaan puhunut sellaista, että hän olisi tehnyt sitä kenenkään toisen kanssa yhdessä. Aina hän liikkuikin yksin, ei hänellä mitään kavereita ollut. Kaikki kulkupelit olivat muiden nimissä, niin miksi hän ei olisi voinut tätäkin tehdä sillä samalla purjeveneellä, mitä poliisi on nyt tutkinut, tai jollain muulla.

Todistaja ei kertomansa mukaan uskonut näitä juttuja, koska liikemiehellä oli ”aina suuret puheet muutenkin”. Tästä syystä hän ei kertonut asiasta poliisille aiemmin.

”Sanoi, että Härmäläinen on Airiston syvimmässä kohdassa”

Myös toinen todistaja kertoi saaneensa liikemiehen puheista käsityksen, että tämä tiesi Härmäläisen kuolemasta jotain.

Toinen todistaja on aiemmin mainitun todistajan veli.

Hän sanoi tutustuneensa liikemieheen keväällä 1994, kun tämä tuli käymään hänen yrityksessään.

Toisen todistajan käsityksen mukaan liikemiehellä oli tapana kierrellä turkulaisissa yrityksissä. Hän muistaa miehen olleen hyvin pukeutunut ja kohtelias.

– Hänen menetelmänsä oli sellainen, että hän pikkuhiljaa pääsi henkilön pään sisään ikään kuin manipuloiden. Olen kuullut, että hän on jopa saanut toiminnallaan yrityksiä konkurssiin.

Ilpo Härmäläisen ruumis oli kääritty tällaisiin muovisäkkeihin. Kuva: Poliisi

Toinen todistaja muistaa, että 1990-luvulla liikemies ilmestyi kerran hänen yritykseensä ase mukanaan.

Lisäksi liikemiehen toiminta elokuun lopulla 1994, eli pian Härmäläisen katoamisen jälkeen, jäi todistajan mieleen.

– Ihmettelin, mistä hän oli saanut uuden auton, sellaisen Range Roverin. Hän sanoi, että se oli Härmäläisen auto. Auto oli hänen hallussaan vielä Härmäläisen katoamisen jälkeen.

Hän kertoi kysyneensä, miksi Härmäläisen auto oli liikemiehellä.

– Silloin [liikemies] sanoi minulle, että Härmäläinen on Airiston syvimmässä kohdassa. En ymmärrä, miksi hän minulle sellaista kertoi. Sain sellaisen käsityksen, että hän ei kuitenkaan itse ole tehnyt Härmäläiselle mitään, mutta hän tietää sen, mitä Härmäläiselle on tapahtunut.

Kännykkä puun oksassa?

Liikemies oli poliisin tutkimusten mukaan Ranskassa Härmäläisen katoamisen aikoihin. Tämä saatiin selville muun muassa teletiedoista.

Toinen todistaja ei ole asiasta kovin vakuuttunut.

– Hän on jollain toisella kerralla kertonut, että hänellä oli kännykkä puun oksassa Ranskassa hänen huvilansa puistossa, että ”ne” luulevat, että hän on siellä. Luulen, että hän tarkoitti ”niillä” poliiseja.

Teletietojen mukaan toinen todistaja ja liikemies olivat puhelinyhteydessä Härmäläisen katoamispäivänä sekä sitä seuraavina päivinä. Toinen todistaja on varma, että he eivät puhuneet tuolloin Härmäläisestä.

Hän kuitenkin arveli kuulusteluissa, että liikemies on sekaantunut jollain tavalla Ilpo Härmäläisen henkirikokseen.

– Minulla on tunne, että hän on johtanut toimintaa siten, että se on johtanut tähän lopputulokseen.

Syyttäjä: Liikemiehellä ei osuutta tekoon

Liikemies oli soitellut Härmäläisen kanssa vielä tämän katoamispäivänä. Hän oli ollut tiiviisti yhteyksissä myös Lehtoon, kun Härmäläinen oli jo kadonnut.

Syyttäjän mukaan liikemiestä ei ole syytä epäillä Härmäläisen henkirikoksesta.

– Lisäkuulustelujen myötä asia tuli poliisin osalta käsitellyksi, aluesyyttäjä Niina Merivirta toteaa.

Hänen mukaansa liikemies on ollut todistetusti Ranskassa Härmäläisen katoamisen aikaan.

– Tutkinnassa ei ole ilmennyt, että hänellä olisi jotain osuutta henkirikoksessa.

Syyttäjän mukaan Lasse Lehto on yksin syyllinen Ilpo Härmäläisen murhaan.

Hovioikeus antaa ratkaisunsa asiassa myöhemmin.