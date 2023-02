Ruokakaupan lihat, vihannekset ja pakasteet lensivät roskiin, kun sähköyhtiö katkaisi sähköt maksamattomien laskujen vuoksi

Tamperelaisen Panda Market -ruokakaupan edustalla seisoo kaksi huolestuneen näköistä yrittäjää.

Belan Nuuri näyttää kännykästä kuvia lihoista, vihanneksista ja pakasteista. Hän kertoo, että he joutuivat heittämään ne kaikki roskiin, kun sähkölaitos katkaisi kaupasta sähköt viime viikon torstaina.

Belan Nuurille Panda Market on hänen elämänsä ensimmäinen yritys. Nyt sen jatko on heti vaakalaudalla. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Hemn Mustafa Mohamed kertoo, että he olivat juuri ostaneet kauppaan suuret määrät tavaraa.

– Olen niin sokissa ja tosi surullinen, Nuuri sanoo.

Yrittäjät eivät voi käsittää, miten sähköyhtiö voi katkaista kaupasta sähköt yhtäkkiä siten, että valtava määrä ruokaa menee hukkaan.

Nuuri kertoo, että ensin heillä jäi maksamatta joulukuun sähkölasku. Sitten tuli tammikuun lasku. Heti kun sen eräpäivä ylittyi, sähköyhtiö katkaisi sähköt.

Panda Marketin tukalasta tilanteesta kirjoitti ensimmäiseksi Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Yrittäjä Hemn Mustafa Mohamed kertoo, että ruokakaupan kohtalo on vienyt häneltä yöunet. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Aggregaatti pörisee kaupan nurkalla

Ruokakaupassa on hämärää, koska kattovalot ovat poissa päältä.

Vain myymälän perällä olevista, tyhjistä lihatiskeistä kajastaa valo. Valot toimivat kaupan ulkopuolella pörisevän aggregaatin voimalla. Saman laitteen avulla Nuuri ja Mohamed yrittävät pelastaa edes joitakin kylmätuotteita.

Myymälän toisella laidalla on pitkä rivi tyhjiä pakastealtaita. Mohamed kertoo, että niistä kaikki meni roskiin. Jäljellä on pääosin vain kuivatuotteita, säilykkeitä, makeisia ja muuta sellaista, joka säilyy lämpimässä.

Nämäkin lihat menivät pilalle. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Yrittäjät soittivat sähköyhtiöön heti, kun sähköt katkesivat. He pyysivät, että se palauttaisi sähköt, jotta heidän tuotteensa säilyisivät.

Yhtiö ei kuitenkaan joustanut, vaan ohjasi soittamaan perintätoimistolle. Sähköt palautettaisiin vasta, kun koko erääntynyt summa on maksettu.

Mohamed kertoo, että heillä oli maksamatta noin 7 000 euroa. Heillä oli tilillä vain tuhat euroa, jolla he maksoivat osan velastaan. He olisivat toivoneet sähköyhtiöltä sen verran lisäaikaa, että olisivat saaneet tienattua rahaa loppuvelkaa varten.

– Silloin minä itkin, ihan oikeasti, koska tiesin, että kaikki rahani menevät roskiin, Mohamed sanoo.

Sähköyhtiö voi joustaa

Tampereen sähkölaitoksen asiakkuusjohtaja Mikko Erma sanoo, että sähköyhtiöt eivät voi kommentoida yksittäisten asiakkaiden asioita julkisuudessa.

Yleisellä tasolla Erma sanoo, että esimerkiksi Tampereen sähkölaitos voi joustaa, jos asiakkaalla on vaikeuksia maksaa laskua. Erman mukaan tänä talvena yhtiö on joustanut enemmän kuin aiemmin, koska sähkön hinta on ollut korkea.

– Meillä on ollut ohjeet asiakaspalvelulle jo loppusyksystä alkaen, että on mahdollista saada laskulle maksuaikaa, Erma sanoo.

Erma neuvoo, että itse kannattaa olla aktiivinen ja ottaa heti yhteyttä, jos lasku jää maksamatta.

– Jos asia ehtii siirtyä perintää hoitavalle yhtiölle, sen hoitaminen on vaikeampaa, Erma sanoo.

Yrittäjät avasivat Panda Marketin Tampereen keskustan kävelykadun varteen viime syksynä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Yrittäjän yöunet menivät

Mohamed kertoo, että hänellä on Tampereella myös toinen yritys, autopesula. Sillä tienaamiaan rahoja hän oli sijoittanut ruokakauppaan.

Nuurin mukaan Panda Marketin sähkölaskut nousivat loppuvuonna nopeasti. Syksyllä sähkölasku oli vielä 1 700 euroa kuussa. Sitten se nousi noin kaksinkertaiseksi.

Panda Marketin tulevaisuus näyttää nyt synkältä.

– Kaikki meidän rahat ovat nyt menneet, Nuuri sanoo.

– En pysty nukkumaan yöllä. Mietin koko ajan mitä teen. En tiedä, Mohamed sanoo.