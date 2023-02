Ari Lahikainen on vääntänyt 14 vuotta ravintolansa vieressä sijaitsevasta päiväkeskuksesta: ”Joudun kulkemaan takaoven kautta vähin äänin”

Idän pisteen omistaja Ari Lahikainen on pitänyt ravintolatoimintaa Helsingin Itäkeskuksessa 26 vuotta. Idän pisteen ja Symppiksen ovet sijaitsevat muutaman metrin päässä toisistaan.

Helsingin Itäkeskuksessa osoitteessa Turunlinnantie 14 liikkuu perjantai-iltapäivänä monenkirjavaa ja monenkuntoista kansalaista.

Osoitteessa toimii päiväkeskus Symppis. Se on päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville tarkoitettu sosiaali- ja terveysneuvontapiste.

Symppis tarjoaa muun muassa testejä, rokotuksia ja neulanvaihtopisteen sekä puuro- ja kahvitarjoilua.

Symppiksen tila on alun perin tarkoitettu myymäläksi. Tämän vuoksi toiminta uhkaa loppua vuodenvaihteessa, mikä tarkoittaisi päiväkeskuksen asiakkaille tärkeän kohtaamispaikan menettämistä.

Kiinteistön taloyhtiön hallitus antoi kesäkuussa Symppiksen tilat omistavalle Nitova-yhtiölle varoituksen siitä, että tiloja käytetään yhtiöjärjestyksen ja rakennusluvan vastaisesti. Nitova on vienyt taloyhtiön oikeuteen, ja asia on riitautettu.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta totesi joulukuussa, että tilassa täytyy lopettaa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut 1. tammikuuta 2024 mennessä. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan päihdepalvelujen päällikkö Pia Pulkkinen sanoo, että jatko on vielä arvoitus.

– Uusia korvaavia tiloja ei ole löytynyt, mutta jatkamme mielellämme siellä niin kauan kuin pystymme.

Itäkeskuksen alueen suuret uudistukset sekä bussi- ja raitioliikenteen muutokset vaikuttavat nekin Symppiksen päiväkeskuksen tulevaisuuteen. Kun uutta joukkoliikenneterminaalia aletaan rakentaa, bussipysäkit siirretään väliaikaisesti Symppiksen tilojen läheisyyteen.

– Väliaikaiset bussipysäkit tuovat paljon ihmisvirtoja kiinteistön viereen. Silloin Turunlinnantie ei enää ole optimaalinen paikka meille, Pulkkinen sanoo.

Joukkoliikenneterminaalin rakentamisen pitäisi alkaa tänä vuonna. Arvioitu valmistumisaika on vuonna 2027.

Ravintoloitsija ei lähde ennen kuin Symppis poistuu naapurista

Symppiksen ja ravintola Idän pisteen ovet sijaitsevat muutaman metrin päässä toisistaan.

Ravintoloitsija Ari Lahikainen on pyörittänyt Idän pistettä 26 vuotta. Hän kokee, että päiväkeskuksen toiminta on vaikeuttanut liiketoimintaa suuresti.

Lahikainen on mukana Turunlinnantie 14:n taloyhtiön hallituksessa, ja hän on yrittänyt 14 vuoden ajan saada päiväkeskusta muualle ravintolansa vierestä.

Vuosien varrella Lahikainen on kokenut turvallisuutensa uhatuksi.

– Minut on uhattu hakata ja tappaa. Vuosien varrella on ollut monenlaista vaaratilannetta. Miksi menisin tuohon kadulle ehdoin tahdoin kerjäämään hankaluuksia, kun Symppiksessä käy noin 350 huumeidenkäyttäjää päivittäin, Lahikainen kysyy.

Avaa kuvien katselu ”Uhkailu alkaa yleensä niin, että ’tuolta toi äijä tulee, mä vedän sitä turpaan’”, kertoo Idän pisteen ravintoloitsija Ari Lahikainen. Kuva: Jani Nivala / Yle

Lahikainen pyöritti aikaisemmin ravintolatoimintaa pitkin viikkoa. Nyt Idän piste on auki perjantaisin ja lauantaisin. Aukioloajat on yritetty porrastaa niin, etteivät Symppis ja Idän piste ole auki samaan aikaan.

Hän kertaa, että ovien edessä kadulla on usein puolenpäivän aikaan parikymmentä Symppiksen asiakasta, jotka käyttävät päihteitä. Lahikainen laskee menettäneensä suuria summia heidän läsnäolonsa vuoksi.

– Olen jäänyt yhdessä vuodessa noin sata tonnia miinukselle ravintolatoiminnan kärsimisen vuoksi. Veikkaan, että 14 vuodessa miinusta on tullut 1,4 miljoonaa euroa.

Idän pisteellä on myyntiluvat alkoholille seitsemänä päivänä viikossa, aamusta kello yhdeksän alkaen. Lahikainen perustaa tulonmenetyksen laskukaavalle, jossa tappiota tulisi noin 400 euroa päivässä.

68-vuotias yrittäjä käyttää usein takaovea päästäkseen sisään ravintolansa tiloihin.

– Mielestäni yrittäjän pitäisi kulkea rinta pystyssä ja ylpeänä omaan yrityksensä tiloihin. Nyt joudun kulkemaan kellarin ja takaoven kautta vähin äänin, jotta en kohtaisi Symppiksen asiakkaita.

Lahikaisella on päättäväinen asenne kiistaa kohtaan, ja hän kertoo, ettei aio luovuttaa ravintolatoimintansa kanssa niin kauan kuin Symppis on naapurissa.

Tilan omistaja on luottavainen

Tällä hetkellä Symppiksen tilalta puuttuu käyttötarkoituksen muuttamiseen tarkoitettu rakennusoikeus. Symppiksen kiinteistöä Helsingin kaupungille vuokraavan Nitova oy:n prokuristi Kari Jaakkola veikkaa, että oikeus päättää kuitenkin antaa Symppiksen jatkaa.

– Sille on hyvin vahvat perusteet, että Symppiksen toiminta voisi jatkua. Toiminnalla on myös iso yhteiskunnallinen merkitys.

Hän ei usko, että Itäkeskuksen alueelta löytyy korvaavia tiloja.

– Ja mitä sitten tapahtuu, jos ihmiset laitetaan kadulle?

Avaa kuvien katselu Ravintola Idän piste ja päihdepalvelujen sosiaali- ja terveysneuvontapiste Symppis sijaitsevat vierekkäin osoitteessa Turunlinnantie 14. Kuva: Jani Nivala / Yle

Nitovalla on Helsingin kaupungin kanssa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, jolla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Yrityksellä on kymmenkunta muutakin kiinteistöä, joita se vuokraa Helsingissä.

– Symppiksen jatkon kysymys on paljon suurempi Symppiksen käyttäjille kuin yhdelle ravintoloitsijalle, jonka ravintolatoiminta ei tunnu onnistuvan, Jaakkola sanoo.

Helsingin kaupungin Pia Pulkkinen toteaa, että vuosikaudet jatkunut vääntö on harmillista, mutta osa kuviota.

– Palvelujen tärkeys ymmärretään, mutta niitä ei haluta omille nurkille. Tämmöinen ”not in my backyard”- eli ”ei minun takapihalleni” -ajattelu on tosi tavallinen, kun yritetään löytää sosiaali- ja terveyspalveluille sijainti, hän sanoo.

Symppiksen muut toimipisteet ovat Helsingin Sörnäisissä ja Kontulassa. Niihin ei kohdistu samanlaista sulku-uhkaa kuin Itäkeskuksen Symppikseen.

– Mutta keskustelua toki käydään jatkuvasti. Meillä on omat työntekijät palkattuna siihen, ja huolehdimme ympäristön siisteydestä sekä keskustelemme naapuruston kanssa, Pulkkinen kertoo.

Päihdepalvelujen päiväkeskus Symppis avattiin Itäkeskukseen alkuaan, koska Tallinnanaukiolla oli paljon häiriöitä. Kaupunki toivoo, että Symppiksen toiminta jatkuu Itäkeskuksessa.

– Alueella on paljon tarpeita. Jos päiväkeskusta ei ole, Symppiksen asiakaskunta kokoontuu muualle, esimerkiksi kirjastoihin, Pulkkinen sanoo.

Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 12. helmikuuta kello 23:een asti.