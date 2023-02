Suomen ensimmäinen NBA-pelaaja ehti jo epäröidä Lauri Markkasen suhteen – lataa nyt suoraa puhetta noususta supertähdeksi

Hanno Möttölä kuvailee, kuinka ”itse kukin” on pohtinut, yltääkö Lauri Markkanen koskaan NBA:n tähdistöpeliin. Möttölän mukaan nyt Markkanen on kuitenkin noussut supertähden asemaan.

Suomen historian ensimmäinen NBA-pelaaja Hanno Möttölä heräsi aamulla upeisiin uutisiin. Lauri Markkasesta oli tullut maailman kovimman koripalloliigan ensimmäinen suomalainen ja pohjoismaalainen pelaaja tähdistöottelussa.

Valinta oli viime viikolla lähellä, kun julkistettiin avausviisikot. Markkasen valinta sinetöityi Suomen aikaa perjantaina, kun valmentajien äänestämät vaihtopelaajat julkistettiin.

– Ehdin jo laittaa Laurille onnitteluviestin. Onhan tämä upea asia Laurille ja myös isossa kuvassa suomalaiselle koripallolle, Möttölä totesi Ylen aamussa.

Möttölä näki Markkasen valinnalla tähdistöpeliin suuren merkityksen.

– Tämä nostaa Laurin supertähden statukseen. Tämä on totta kai tulos Laurin omasta upeasta kaudesta. Samalla pitää antaa kiitokset Utahin päävalmentajalle Will Hardylle ja koko organisaatiolle. He näki Laurissa sellaista, mitä olemme nähneet vuosia, tätä nykyä Suomen miesten maajoukkueen valmennusportaaseen kuuluva Möttölä sanoi suoraan kaunistelematta.

Markkasen huima liito käynnistyi syksyllä EM-kisoista, joissa jyväskyläläinen vaalea jätti dominoi parketilla ja johdatti Suomen kahdeksan parhaan joukkoon. Markkanen oli kisojen parhaimpia korintekijöitä.

Markkanen kaupattiin Utahiin juuri ennen EM-kisojen alkua.

– Utahista on tullut paljon kiitosta Suomen joukkueelle ja sille, miten he näkivät Laurin pelaavan EM-kisoissa. Tämä tuo paljon aika luottoa siihen tapaan, miten Suomessa lähestytään koripalloa ja autetaan pelaajia maailmalle, Möttölä sanoo.

Möttölä arvioi, että Markkanen kuuluu tällä hetkellä NBA:n 15–20 parhaan pelaajaan joukkoon.

– Koripallo on maailman harrastetuimpia urheilulajeja. Se kilpailu, minkä läpi Laurin on pitänyt päästä pelatakseen NBA:ssa, on todella kova. NBA:ssa sitten vielä parhaiden joukkoon. Se vaatii paljon onnistumisia ja epäonnistumisia, Möttölä arvioi.

25-vuotiaan Markkasen tie nykypisteeseen onkin ollut pitkä. Ura alkoi huimasti Chicagossa, mutta sitten on tullut vastoinkäymisiä. Nyt on kuitenkin tullut läpimurto liigan eliittiin kuudennella kaudella ja kolmannessa seurassa.

– Varmasti itse kullakin on ollut ajatuksia viime vuosien aikana, että tuleeko Laurista All Star -pelaajaa. Potentiaalia on ollut, mutta paikka ei ole ehkä ollut oikea. Valmennus ei ole ehkä peluuttanut oikein. Laurilla on myös ollut loukkaantumisia. Kaikki on kääntynyt nopeasti kohti täydellisyyttä, Möttölä jatkaa suorapuheisesti.

Möttölä uskoo, että Markkasen kiito ei tähän lopu.

– Nyt pitää olla tavoitteena valinta seuraavan vuoden tähdistöpeliin. Kauden jälkeen pitää myös päästä liigan parhaimpiin viisikoihin. Ei se tähän Laurilla jää, Möttölä toteaa.