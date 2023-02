Ukraina haluaa EU:n jäseneksi kahdessa vuodessa, mutta asiantuntijan arvion mukaan siihen menee vähintään kymmenen vuotta

Ukraina haluaa EU:n jäseneksi erittäin nopeasti. Pääministeri Denys Šmyhal sanoi Politico-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että maan kunnianhimoinen suunnitelma on päästä EU:n jäseneksi kahden seuraavan vuoden sisällä ja aloittaa alustavat jäsenyysneuvottelut jo tänä vuonna.

Akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta toppuuttelee Ukrainan toiveita. EU:n jäsenyysneuvotteluja käydään 35 suuren kokonaisuuden kautta, ja se vie aikaa.

– Yleinen näkemys Euroopassa on, että aikahorisontti Ukrainan EU-jäsenyydelle on vähintään kymmenen vuotta, saattaa olla pidempikin, arvioi Miettinen Ylen aamussa perjantaina.

EU-maat hyväksyivät kesäkuussa Ukrainan ja Moldovan unionin ehdokasmaiksi. Tänään Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel tapaavat Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Kiovassa EU:n ja Ukrainan huippukokouksessa. Mukana on myös suuri joukko EU:n komissaareja.

Ukrainan presidentti Zelenskyi on toivonut, että maan varsinaiset EU-jäsenyysneuvottelut voisivat alkaa jo tänä vuonna.

– Uskoisin, että tämä on sellainen kysymys, jota tänään Kiovassa ratkotaan. Näemme, kuinka pitkälle EU on valmis tässä asiassa taipumaan. Ukrainalle on tärkeää saada tämä prosessi käyntiin, vaikka se kestäisi pitkään, kertoo ohjelmajohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista.

Asiantuntija: Ukraina EU:n jäseneksi asteittain?

Viime vuonna EU laati Ukrainalle listan seitsemästä ehdosta, jotka jäsenehdokkaan pitää täyttää ennen liittymistä. Ne koskevat oikeuslaitoksen uudistamista sekä korruption, oligarkkien ja rahanpesun vastaista työtä. Niihin liittyy myös lehdistöä ja kansalaisvähemmistöjä koskevan lainsäändännön uudistaminen.

EU odottaa vierailulta tiedon karttumista siitä, miten Ukraina on edistynyt eri alojen uudistusten suhteen. Tämä selittää myös sitä, että useita komissaareja on lähtenyt mukaan Kiovaan, sanoo Jokela.

Jokelan mukaan tutkijayhteisössä mietitään nyt, olisiko syytä mahdollistaa EU:n jäseneksi siityminen asteittain. Tällöin tiettyjä osia EU:n jäsenyydestä voitaisiin antaa jo jäsenehdokasmaalle.

– EU-jäsenyysprosessissa on sellainen haaste, että kun sitä käydään vuosien ja vuosikymmenien ajan, niin pysyykö ehdokasmaan motivaatio yllä. Hallitukset saattavat vaihtua, ja sisäpoliittisia haasteita voi tulla. Ukrainan kohdalla maan kiinnittyminen EU:n sisämarkkinoihin on yksi asia, joka voi olla jatkokeskusteluissa esillä, sanoo Jokinen.

