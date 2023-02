Suomalaisen ammattilaispainin pioneeri palaa kehään Keravalla: ”Olen joskus ollut iskuista sekaisin kuin seinäkello”

Pian 50-vuotias ammattilaispainija Michael Majalahti on otellut 22 maassa ja neljällä eri mantereella. Uraan mahtuu murtuneita luita, kahdeksan aivotärähdystä ja irronneita hampaita.

Showpaini, vapaapaini ja näytöspaini ovat sanoja, jotka eivät kuulu suomalaisen ammattilaispainin kärkinimen Michael ”StarBuck” Majalahden sanavarastoon.

– Maailmalla tämä tunnetaan nimellä pro wrestling eli ammattilaispaini. Me tienaamme osan elannostamme tällä lajilla. Täytyy olla tietyn tasoinen atleetti, että sinut otetaan vakavasti tässä lajissa, Majalahti toteaa.

Showpaini-käsite on hänen mukaansa peräisin Yhdysvaltojen ammattilaispainista, jota pidetään jonkinlaisena esimerkkinä muulle maailmalle.

Majalahti kuvailee lajia sekoituksena, jossa yhdistyvät urheilu, kamppailu ja näytöksellisyys.

– Yhdysvalloissa se on viihteellistä, Japanissa noin 90 prosenttia siitä on urheilua ja Meksikossa se on kansallislaji, ihan niin kuin lätkä täällä Suomessa.

”StarBuck” kertoo, että vaativassa lajissa täytyy olla valmiina kaatumaan, heittäytymään, nostamaan raskaita asioita, juoksemaan ja tekemään muita fyysisesti haastavia suorituksia.

Majalahti ottaa kantaa usein kuultuun väitteeseen, jonka mukaan ammattilaispainissa kontaktit eivät tee kipeää.

– Se, ettei me lyötäisi toisiamme oikeasti, on ihan paskapuhetta, hän kommentoi.

Hänen mukaansa ammattilaispainissa kaikki osumat ovat oikeita, mutta ne tehdään tarkalla tekniikalla.

Ammattilaispaini on kuulunut Michael Majalahden elämään jo 30 vuoden ajan. Kuva: Vesa Marttinen

Kanadansuomalainen, Ontariossa helluntailaiseen perheeseen syntynyt Majalahti kouluttautui lajiin Calgaryssä vuonna 1993, 30 vuotta sitten. Ensimmäisen ammattilaisottelunsa hän paini vuonna 1994.

Vuonna 2003 Majalahti alkoi lajin pioneerina kouluttaa suomalaisia ammattilaispainin saloihin Keravan Klondyke-talolla.

– Sieltä lähti koko skene käyntiin, Majalahti tokaisee.

Nyt Majalahti palaa lauantaina 4. helmikuuta samoille permannoille järjestäessään kuuden ottelun Klondyke Clash -tapahtuman Klondyke-talolla. Tapahtumaan saapuu kilpailijoita ulkomailta asti. Keväällä 50 vuotta täyttävä Majalahti osallistuu itsekin otteluihin.

Otteluiden yleisö on Majalahden mukaan hyvin miesvoittoista. Hän toteaa, että jos vain on ”actionin” ystävä, saattaa löytää itsensä lajin katsomosta.

22 maassa ja neljällä eri mantereella otelleen Majalahden uran varrelle mahtuu murtuneita luita, kahdeksan aivotärähdystä, irronneita hampaita ja revähtäneitä lihaksia.

– Koskaan ei ole täysin valot sammuneet, mutta olen joskus ollut iskuista sekaisin kuin seinäkello.

Lajin riskeistä huolimatta Majalahti aikoo painia niin kauan kuin keho sen sallii.

– Se on haaste minulle itselleni, että minulla on tavoiteltavaa, kun vuodet tässä vain vierivät.

Majalahti on matkustanut lajin parissa ympäri maailmaa. Kuva: Markus Mueller

Ammattilaispainijan leipä tulee puhumalla, laulamalla ja muita valmentamalla

Painin lisäksi Majalahti on yksi Suomen käytetyimmistä englannin kielen voice-over puhujista. Natiivilla englannilla Majalahti on spiikannut muun muassa Metson, Batteryn ja McDonaldsin mainoksia. Hän on lukenut mainoksia useille eri suuryrityksille. Tämän lisäksi hän toimii personal trainerina.

– Olen treenannut terveitä, vammaisia, vanhoja ja nuoria. Nuorin valmennettavani on ollut 14-vuotias, vanhin 90-vuotias. Sitäkin hommaa olen tehnyt yhdessätoista maassa.

Edellä mainittujen lisäksi Majalahti toimii solistina Crossfyre ja Stoner Kings -rockyhtyeissä.

– Seuraavaksi musta tulee rap-artisti Mc Maikkeli. Kaksi k:ta ja a on anarkiamerkki. Haluan tehdä sen siksi, että nykyään voi olla ihan mitä vaan ilman, että edes osaisi mitään, Majalahti heittää.

