Äärioikeistoryhmä oikeudessa Ranskassa: suunnitelmissa tappaa presidentti Macron ja hyökätä moskeijaan

Ranskassa rikostuomioistuin antanee tänään perjantaina tuomionsa äärioikeistoryhmää vastaan nostettuihin syytteisiin. Ryhmä tunnetaan nimellä Les Barjols.

Syytteessä on 11 miestä ja kaksi naista. Syytteet koskivat alun perin terroriteon valmistelua, josta enimmäisrangaistus on kymmenen vuotta vankeutta. Syyttäjä on kuitenkin lieventänyt rangaistusvaatimuksia, koska teot jäivät suunnitteluasteelle.

Ryhmä nousi julkisuuteen marraskuussa 2018. Tuolloin poliisi pidätti sen 62-vuotiaan johtajan, joka Ranskassa tunnetaan nimellä Jean-Pierre B., sekä kolme muuta henkilöä.

Heitä epäillään suunnitelmasta murhata presidentti Emmanuel Macron. Murha olisi tehty puukottamalla, kun Macron osallistui ensimmäisen maailmansodan päättymisen vuosipäivän juhlallisuuksiin. Jean-Pierre B:n autosta löydettiin tutkinnassa 15-senttinen tikari ja hänen kotoaan aseita ja ammuksia.

Syytteiden mukaan ryhmän suunnitelmissa on myös ollut iskeä moskeijoihin ja surmata muslimeja.

Les Barjols -ryhmän perustajaksi on Ranskan mediassa (siirryt toiseen palveluun) nimetty Denis C. Hän perusti vuonna 2017 Facebookiin ryhmän, josta tuli pian siirtolais- ja islam-vastaisen keskustelun keskus.

Keskusteluissa levitettiin ultraoikeistolaista ideologiaa, pohdittiin väkivaltaisen vallankumouksen tekemistä ja esitettiin näkemyksiä, joiden mukaan Ranskassa on käynnissä ”väestönvaihto”, jossa Lähi-idästä ja Afrikasta tulleet siirtolaiset korvaavat ranskalaiset.

Les Barjols -nimi juontaa juurensa Ranskan legioonalaisiin, jotka ovat olleet sijoitettuina Maliin. Ryhmä on harjoitellut aseiden käyttöä.

Syyttäjä vaatii ryhmän johtajalle viiden vuoden tuomiota ja muille pienempiä rangaistuksia.

Puolustus vetoaa siihen, ettei ryhmä todellisuudessa ollut toteuttamassa aikeitaan, vaan se keskittyi kiihkeään viestinvaihtoon sosiaalisessa mediassa. Oikeus joutuukin arvioimaan, kuinka uskottavan uhan nettiraivo ja siellä esitetyt murhasuunnitelmat muodostivat.

Ranskan sisäministerin Gérald Darmanin mukaan maassa estetään vuosittain 11–12 suunniteltua terrori-iskua. Niistä kolme neljäsosaa on islamistien suunnittelemia, mutta äärioikeiston toiminta on noussut jo toiseksi suurimmaksi turvallisuusuhaksi.

Viime vuoden lopulla Saksassa paljastui äärioikeiston vallankumoussuunnitelma.

Lähde: AFP

Lue lisää:

Le Monde: Au procès des Barjols, groupe armé d’ultradroite aux projets terroristes, des accusés bavards, vantards et évasifs (siirryt toiseen palveluun)