Sarastian toimitusjohtaja jättää tehtävänsä

Talous- ja henkilöstöhallinnon yritys Sarastian toimitusjohtaja vaihtuu. Sarastia kertoo tiedotteessa, että nykyinen toimitusjohtaja Mika Kantola jättää tehtävänsä perjantaina.

Yhtiö on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin. Yhtiön talousjohtaja Anette Vaini-Antila toimii väliaikaisena toimitusjohtajana.

– Sarastia ja sen julkisyhteisöistä koostuva asiakaskunta on elänyt suuren muutoksen aikaa, jossa Mikan rooli on ollut keskeinen. Nyt on hyvä hetki uuden henkilön ottaa vetovastuu, Sarastian hallituksen puheenjohtaja Kai-Petteri Purhonen kertoo tiedotteessa.

Sarastia nousi viime vuonna julkisuuteen Helsingin kaupungilla olevien palkanmaksuongelmien takia. Helsinki tilasi uuden palkkajärjestelmän Sarastialta, ja järjestelmän vaihdos johti tuhansiin palkanmaksuvirheisiin. Muillakin kunnilla on ollut ongelmia Sarastian palkkajärjestelmän kanssa.

Yle uutisoi marraskuussa, että Helsingin palkkakaaoksen selvittäminen oli maksanut kaupungille siihen mennessä noin neljä miljoonaa euroa.

Sarastian omistajina on 290 kuntaa ja hyvinvointialuetta.