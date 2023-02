Inarin kunnan lausunto saamelaiskäräjälakiehdotuksesta maalailee uhkakuvia viharikoksista ja kauhistuttaa somessa

Inarin kunnan lausunto saamelaiskäräjälakiehdotuksesta perustuslakivaliokunnalle on ihmetyttänyt sosiaalisessa mediassa.

Inarin kunnan lausunto saamelaiskäräjälakiehdotuksesta perustuslakivaliokunnalle on ihmetyttänyt sosiaalisessa mediassa. Esityksessä sanotaan, että kaikilla saamelaisalueen asukkailla tulisi olla samat oikeudet, eikä saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana tarvitse ottaa erikseen huomioon. Siinä myös tuodaan esille mahdollista uhkaa eri väestöryhmien välisestä fyysisestä konfliktista.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet tuore kunnanjohtaja Tommi Kasurinen ja eläkkeelle pian siirtyvä tekninen johtaja Arto Leppälä. Kasurinen kertoo ainoastaan allekirjoittaneensa lausunnon virkansa puolesta, ja luottavansa Leppälän näkemyksiin asiasta.

Lausuntoa ei ole käsitelty kunnanvaltuustossa eikä kunnanhallituksessa.

Lausunnossa esitetyn näkemyksen mukaan kunnassa pelätään eniten sitä, että saamelaiskäräjät saa liian suuret vaikuttamismahdollisuudet maankäyttöön. Kunnan lausunnossa kritisoidaan erityisesti yhdeksättä pykälää, mikä koskee neuvotteluvelvoitetta saamelaiskäräjien kanssa.

Perustuslakivaliokunnan vastuulla on laatia saamelaiskäräjälakihankkeesta mietintö. Eduskunnan täysistunto äänestää lakihankkeen kohtalosta mietinnön pohjalta.

Lausuntoa pidetään saamelaisvastaisena

Sosiaalisessa mediassa lausuntoa on pidetty saamelaisvastaisena. Useat eri henkilöt ovat tuominneet sen näkemykset jyrkästi. Lausuntoa pidetään häpeällisenä ja ahdistavana, sillä siinä muun muassa luodaan uhkakuvia viharikoksista sekä viitataan Lähi-Idän tilanteeseen. Lisäksi alkuperäiskansan oikeudet jäävät huomiotta.

Myös kunnan menettely asiassa on aiheuttanut hämmennystä. Asiaa ei ole käsitelty kunnanvaltuustossa tai -hallituksessa, vaan virkahenkilö on lausunut siitä näkemyksensä mukaan ja lausunto on saatettu tiedoksi kunnan päätäntäelimille.

Lausunnon laatinut Arto Leppälä puolestaan perustelee näkemyksiänsä sillä, että on huolestunut eriarvoistamisesta.

Inarin kunnan lausunnon saamelaiskäräjälakiesityksestä perustuslakivaliokunnalle on laatinut tekninen johtaja Arto Leppälä. Kuva: Vesa Toppari / Yle

– Se ei näy mutta siitä puhutaan ja sitä pelätään. Tämän keskustelun lieventämiseksi kunta esittää siihen yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitteen lisäksi erillistä lakia saamelaisten kotiseutualueesta. Se nimihän voi olla joku muukin, hän sanoo.

Hänen mukaansa saamelaiskulttuuri muodostaisi ”lainsäädännön tulkinnan ja tapaoikeuden raamit”, jotka koskisivat kaikkia kansalaisia. Leppälä vertaa asiaa Ahvenanmaan tilanteeseen, jossa hänen mukaansa olisi erillistä lainsäädäntöä esimerkiksi metsästykseen ja kalastukseen.

– Eli jos on paikallinen niin voi samalla purolla kalastaa ilman, että on pinssi rinnassa, mihin heimoon kuulut, Leppälä toteaa.

Kunnanvaltuuston ja saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja Anni Koivisto: ”Sopimattomia rinnastuksia”

Inarin kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja sekä saamelaiskäräjien 1. varapuheenjohtaja Anni Koivisto toteaa, että lausunto perustuu vääriin tietoihin, disinformaatioon ja epäluuloihin.

Koivisto sanoo, että lausunto antaa surullista viestiä saamelaisia kohtaan olevasta ajatusmaailmasta.

– Tässä on aika sopimattomia rinnastuksia ja uhkakuvien maalailua, että kyllä tästä aika surulliseksi tuli, toteaa Koivisto.

Anni Koivisto on varapuheenjohtajana sekä saamelaiskäräjillä että Inarin kunnanvaltuustossa. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Tekninen johtaja Arto Leppälä sanoo, että lausunto kannattaa saamelaiskäräjälakia muutoin kun yhdeksännen pykälän osalta.

Varapuheenjohtaja Anni Koivisto puolestaan toivoo, että tilanne voitaisiin korjata.

– Toivon, että jatkossa voidaan kiinnittää huomiota siihen, että kun puhutaan saamelaisten asioista, niihin suhtaudutaan faktapohjaisesti ja pyritään ennemminkin rakentamaan kuin luomaan tällaista vastakkainasettelua, joka mielestäni on täysin tarpeetonta, Koivisto sanoo.

Inarin kunnan noin 7 000 asukkaasta vajaa kolmasosa on saamelaisia.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta pyysi Inarin kunnalta asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä koskien saamelaiskäräjälakiuudistusta.

