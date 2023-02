Väre laskee toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintaa

Sähköyhtiö Väre laskee toistaiseksi voimassa olevien kuluttajasopimusten hintaa. Alennus on yhtiön mukaan lauhan talven, sähkönsäästötoimien ja sähkön tukkuhintojen laskun ansiota.

Hintaa lasketaan huhtikuusta lähtien. Alennus koskee merkittävää määrää Väreen nykyisistä kuluttaja-asiakkaista. Uusiin sähkösopimuksiin tukkuhintojen aleneminen on jo siirretty.

Alennus on jatkuvan sähkön sopimusasiakkaille jopa yli 41 prosenttia nykyisestä kilowattituntihinnasta. Esimerkiksi keskimäärin 4000 kilowattitunnin vuosikulutuksella alennus on noin 46 euroa kuukaudessa.

Jatkuva sähkö -sopimustyypin uusi hinta on huhtikuussa 19,91 senttiä kilowattitunnilta 10 prosentin arvonlisäveron mukaan. Asiakkaat saavat alennuksen laskulle automaattisesti. Väre tiedottaa asiakkailleen eri sopimustyyppejä koskevista alennetuista hinnoista.

Väreen kotipaikka on Kuopio. Yhtiö on Suomen neljänneksi suurin sähkönmyyjä, jolla on noin 250 000 asiakasta eri puolella Suomea.