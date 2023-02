Analyysi: Bessin tie Emma-voittajaksi on poikkeuksellinen

Bess saavutti Emma-gaalassa jotain sellaista, mihin harva on pystynyt. Kuvassa Bess juhlii pöytäseurueensa kanssa.

Vielä vuosi sitten harva oli kuullut artistista nimeltä Bess. Sitten tuli Uuden Musiikin Kilpailu ja kappale Ram pam pam. (siirryt toiseen palveluun)

Vaikka kaikesta on kulunut vasta vuosi, laulaja sai perjantaina neljä Emma-palkintoa (Vuoden artisti, Vuoden pop, Vuoden biisi ja Vuoden striimatuin kotimainen biisi). Se on kova saavutus, johon harva on pystynyt.

Bessin palkinnot tulivat ennen kaikkea Ram pam pam -kappaleen ansiosta. Se oli viime vuoden suurin hitti Suomessa. Se oli soitetuin kappale suoratoistopalveluissa ja radioissa. Vastaavanlaista suvereenia, koko kansan koukuttanutta hittiä saa lähihistoriasta hakea.

Toki Bess on julkaissut muitakin kappaleita, mutta Ram pam pamin suosio on aivan omassa luokassaan. Biisin menestys osoittaa, kuinka suuri merkitys yhdellä isolla hitillä nykypäivänä on. Musiikkia julkaistaan nykyisin niin paljon, että harva yltää Spotifyn listakärkeen tai radioiden soittolistoille.

Täydellistä pophittiä kannattaa kuitenkin hakea, sillä kun se breikkaa kunnolla, kappale soi suomalaisten mielissä koko vuoden ja siitä tulee kansallista omaisuutta.

Ram pam pam -ilmiö toi Emma-gaalassa menestystä Bessin lisäksi myös muille. Biisiä kirjoittanut ja tuottanut Jonas Olsson palkittiin Emma-gaalassa Vuoden tuottajana ja Vuoden musiikintekijänä.

Bessin menestyksessä ei sovi unohtaa UMK:n merkitystä. Euroviisukarsinta nosti esiin tuntemattoman artistin suuren yleisön tietoisuuteen sellaisella vyörytyksellä, josta moni artisti voi vain haaveilla.

Ja viimeisenä pitää huomioida Bess itse. Vuoden artistina ei palkita ilman, että hän on esiintyjänä ja persoonana valloittava. Sen paikan rempseä Bess on nyt lunastanut ja hän on koko kansan Bess.

Tämän vuoden UMK-huumassa moni on ulkomaita myöten sanonut ääneen, että Bessin Ram pam pam olisi pitänyt valita viime vuonna Suomen euroviisuedustajaksi The Rasmuksen sijaan. Olisihan se ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka pitkälle kisassa olisi päästy viime vuoden suurimmalla suomalaisella hitillä.

Mitä mieltä olet Bessin musiikista? Osallistu keskusteluun 5. helmikuuta kello 23 asti.