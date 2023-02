Tältä näyttää ”motoball”, jossa yhdistyy jalkapallo ja moottoripyöräily

Kolmen talven parhaimmisto on näytteillä MP-23-messujen Petrol Circus -osastolla. Classic-sarjan voittoa tavoittelee Ismo Keski-Korven ”Blackburne”. Moottori on jostain 1920-luvulta. Lautaratakilpurin muu habitus on syntynyt Keski-Korven pajalla.

Kuva: Jari Kovalainen / Yle