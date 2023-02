Veli-Pekka Lehtola nostaa rohkeasti saamelaisnäkökulmaa esille tutkijamaailmassa – ”Jos olen puolueellinen saamelaisten suhteen, se sopii minulle”

Oulun yliopiston Giellagas-instituutin pitkäaikainen saamelaiskulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola (65) jää eläkkeelle. Hänen eläkkeelle jäämistään juhlitaan maanantaina saamelaisten kansallispäivänä Oulussa juhlaseminaarissa.

Saamelaiset ja myös valtaväestö tuntevat Lehtolan parhaiten kirjailijana. Lehtola on julkaissut toistakymmentä teosta, joissa hän tutkinut erityisesti saamelaisia, Saamenmaan ja Lapin historiaa. Kirjoissaan hän on käsitellyt myös saamelaista nykytaidetta ja saamelaiskuvan kehitystä.

Lehtola kuvaakin itseään eräänlaiseksi kulttuurilliseksi tulkiksi. Hän on oman työnsä kautta pyrkinyt kertomaan valtaväestölle saamelaisista.

– Olen kertonut suomalaisille saamelaisasioista, jotta saamelaisten ääni kuuluisi suomalaisessa yhteiskunnassa. Toisaalta olen halunnut jakaa ja palauttaa saamelaisille arkistoihin unohtunutta tietoa, kertoo Lehtola.

”Saamenhenki tulee äidiltä, into kirjallisuuteen isältä”

Veli-Pekka Lehtola on kotoisin Inarista. Kirjallisuus ja kirjoittaminen alkoivat kiinnostamaan häntä jo koulussa. Myös kotoa tullut tuki kannusti häntä jatkamaan kirjoittamisen tiellä.

– Saamenhengen olen saanut saamelaiselta äidiltäni ja into kirjallisuuteen periytyy taas suomalaiselta isältäni, joka oli kova tutkimaan ja kirjoittamaan. 1990-luvulla halusin itsekin alkaa enemmän tutkimaan ja aloin tekemään väitöskirjaa. Siitä se sitten lähti, kertoo Lehtola.

Lehtola onkin työskennellyt melkein aina kirjoittamisen parissa. Ennen yliopistoa hän kirjoitti vapaana toimittajana lehtiin. Lehtola osaa nauraa itselleen ja vertaakin elämänpolkuaan siihen, miten ihmiset entisaikaan puhuivat saamelaisesta kirjailijasta Johan Turista.

– Kun kyläläiset kuulivat, että Johan Turista on tullut maailmankuulu, he sanoivat, että kyllähän sen jo arvasi, eihän hän osannut hoitaa poroja.

– Sukulaiseni taas on sanonut minulle, että laiskimus, vain kirjoja lukee ja kirjoittaa, eikä osallistu oikeisiin töihin. Mutta se on hänen näkemyksensä, naurahtaa Lehtola.

Tuotannostaan suurimman osan Lehtola on kirjoittanut suomeksi, koska haluaa lisätä tietoa ja ymmärrystä saamelaisasioissa. Kuva: Anni-Saara Paltto / Yle

Painia akateemisen uskottavuuden kanssa

Viimeisestä kirjastaan Entiset elävät meissä. Saamelaisten historiat ja Suomi (2022) Lehtola sai Botnia- kirjallisuuspalkinnon. Hän on myös käsikirjoittanut Saamelaismuseo Siidan uuden näyttelyn Enâmeh láá mii párnááh - Nämä maat ovat lapsiamme.

Tuotannostaan suurimman osan Lehtola on kirjoittanut suomenkielellä, koska haluaa lisätä tietoa ja ymmärrystä saamelaisasioissa. Tärkeimmäksi teoksekseen hän nimeää Saamelaiset suomalaiset -kirjan (2012), joka kertoo Suomen saamelaisista 1900-luvun alkupuolella.

– Se on minulle tärkein saamelaisaiheista. Samalla tulin tutkineeksi myös omaa historiaani.

Lehtola on aina halunnut nostaa saamelaisuutta esille akateemisessa maailmassa, vaikka se ei ole aina helppoa ollutkaan. Keskustelu ja riita saamelaismääritelmästä ovat seuranneet häntä koko sen ajan, kun hän on toiminut saamelaiskulttuurin professorina Oulun yliopistossa vuodesta 2005.

Lehtola onkin joutunut pohtimaan, että miten paljon voi ottaa kantaa saamelaisasioihin menettämättä akateemista uskottavuuttaan. Kun hän kirjoitti Saamelaiskiista-kirjaa (2015), monet kollegat neuvoivat häntä, että olisi parempi jättää kirja kokonaan julkaisematta.

– He sanoivat, että jos julkaisen sen, menetän tieteellisen uskottavuuteni. Mutta minua se ei haitannut. Ajattelin, että menköön jos on mennäkseen. Tiesin, että pystyn pitäytymään tietynlaisessa objektiivisuudessa, vaikka kirjoitankin saamelaisten puolesta, sanoo Lehtola.

Lehtola ei pelkää tuoda saamelaista näkökulmaa esille tutkimuksissaan.

– Aina silloin tällöin nousee esille se seikka, että olenko puolueellinen vai en. Jos olen puolueellinen saamelaisten suhteen, niin se sopii minulle.

Työkaveri: ”Lehtolan merkitys saamen tutkimukselle on suuri”

Giellagas-intstituutin johtaja Anni-Siiri Länsman on tuntenut Lehtolan jo keskikoulusta saakka ja yhteisiä muistoja on kertynyt paljon. He ovat nuorina opiskelleet yhdessä Oulussa ja perustaneet myös saamelaisopiskelijoiden yhdistyksen. 1980-luvun alussa Alta joen kapinan ja tapahtumien aikaan kaksikko oli järjestämässä mielenosoitusta Helsingissä Norjan puolen saamelaisten puolesta. Yhdessä muiden saamelaisaktiivien kanssa he matkustivat bussilla Altaan tukemaan saamelaisia sisariaan ja veljiään.

Vuonna 2004 sekä Lehtola että Länsman aloittivat työnsä Oulun yliopistossa. Kaksikko suunnitteli yhdessä saamelaiskulttuurin opinto-ohjelman. Länsmanin mukaan he ovat olleet hyvä työpari ja hän kehuukin työkaveriaan luotettavaksi.

– Veli-Pekka on hyvin avoin ihminen eikä hän tuomitse, vaan miettii ja punnitsee asioita monelta kantilta. Kuitenkin hän osaa tehdä myös päätöksiä. Olen oppinut häneltä näiden vuosien aikana, että asioita on hyvä pysähtyä miettimään, kertoo Länsman.

Länsmanin mukaan Veli-Pekka Lehtolan merkitys saamen tutkimukselle on suuri.

– Hän on kirjoittanut niin paljon kirjoja ja artikkeleita, että hän tulee vaikuttamaan saamen tutkimukseen pitkään. Ja varsinkin siihen, että miten saamelaisia ja saamelaisuutta on tutkittu ja miten heitä tulevaisuudessa tutkitaan, sanoo Länsman.

Giellagas-intstituutin johtaja Anni-Siiri Länsman on tuntenut Lehtolan jo keskikoulusta saakka. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Uudet haasteet odottavat

Lehtolan eläkepäivät ovat jo virallisesti alkaneet, mutta hänellä on kuitenkin vielä luentosarja pidettävänä kevään aikana. Melkein 20 vuotta on hurahtanut saamelaiskulttuurin professorin virassa.

– Se on pitkä aika minulle, koska nuorempana olin aina vaihtamassa työpaikkaa. Ei ollut helppoa alkaa professorin virkaan, mutta hyvin on mennyt ja varsinkin työympäristö on ollut minulle hyvin tärkeä.

Lehtola kertoo, että työskentely opiskelijoiden kanssa on vienyt häntä eteenpäin. Nyt on kuitenkin uusien haasteiden aika.

– Sanon niin kuin urheilijat, etten ole vielä oikein ymmärtänyt sitä. Ajatuksenani on, että nyt pääsen tutkimaan ja kirjoittamaan rauhassa, kun jään pois. Ehkä saamelaispoliittinen historia olisi sellainen aihe. Haluaisin myös kirjoittaa hieman erillä tavalla saamelaisten historiasta, mietiskelee Veli-Pekka Lehtola.