Kauhujen talvi sähkömarkkinoilla hellittää: kaikki ratkaisevat tekijät painavat nyt hintoja alas

Helmikuu on vasta alkanut, mutta asiantuntijat uskaltavat jo sanoa, että sähkömarkkinoilla pahin on takana.

Vuoden vaihteen jälkeen sähkön pörssihinta on ollut vain neljäsosan siitä, missä se korkeimmillaan kävi joulukuussa. Joulukuun puolivälissä päivän veroton keskihinta oli lähes 45 senttiä kilowattitunnilta, mutta tänä vuonna kolmetoista senttiä on ylitetty enää kolmena päivänä, ja silloinkin vain niukasti.

Viime vuoden lopulla äkkiä nousseet saivat monen suomalaisen talouden nitisemään. Joko pörssisähköasiakas voi huokaista helpotuksesta?

– Kyllä hyvin todennäköisesti voi sanoa, että pahin on tältä talvelta jo ohi, lupailee sähkömarkkinoita analysoiva Gasumin salkunhoitaja Antti Kouvo.

Talvea on vielä jäljellä, mutta moni asia puhuu jo sen puolesta, että hinnat eivät enää ampaise taivasta kohti.

Olkiluodon kolmosreaktorin on määrä käynnistyä koekäyttöön jälleen maanantaina. Kouvo arvioi, että sen jälkeen edes mahdollinen pakkasjakso ei saa hintoja ainakaan rajuun nousuun.

Ratkaisevaa on sekin, että kaasuvarastot Euroopassa ovat täynnä. Pohjoismaisten vesivoimaloiden altaat ovat hiukan tavallista vajaammat, mutta silti selvästi viime vuotta täydempiä.

Lisäksi suomalaiset ovat oppineet säästämään sähköä ja siirtämään kulutustaan pois niiltä hetkiltä, jolloin sähköstä on pulaa ja hinnat korkeimmillaan.

Sähkömarkkinoiden nopea muutos näkyy myös siinä, miten tulevia hintoja arvottavat futuurit ovat halventuneet. Vielä marraskussa futuurit hinnoittelivat helmikuun sähkötoimitusten verottoman hinnan lähes 27 senttiin, mutta nyt hinta on enää alle kymmenen senttiä. Maaliskuun hinta on enää noin puolet siitä mitä marraskuussa ennakoitiin.

Grafiikan hinnat ovat verottomia. Toukokuun alussa sähkön arvonlisävero palautuu alennetusta kymmenestä prosentista takaisin 24 prosenttiin.

Kouvo arvioi, että helmikuun veroton hinta tulee jäämään alle kymmeneen sentin.

Helmikuun tuulet ja pakkaset markkinoiden vallankahvasssa

Sähkömarkkinoilla ratkaisevan paljon riippuu tulevasta säästä.

Itsekin talonsa pörssisähköllä lämmittäneellä Ylen meteorologi Matti Huutosella on kaksi lohdullista tietoa: helmikuu alkaa tavallista lauhempana ja tuultakin riittää.

Lämpötilan kannalta on erityisen tärkeää se, millaisia pakkasia on Etelä-Suomessa, jossa kulutetaan valtaosa Suomen sähköstä. Sen sijaan tuulten kannalta avainasemassa on Pohjanmaa, jossa on Suomen suurin tuulivoimakeskittymä.

Viikonloppuna Etelä-Suomeen ”valahtaa kylmää”, mutta ensi viikon alussa lauhtuu ja sen jälkeenkin lämpötilat saattavat pysyä lauhoina.

– Lähiviikot näyttävät punaista signaalia eli tavallista lämpimämpää on. Mutta keskiarvoissa voi olla vaihtelua suuntaan ja toiseen, Huutonen sanoo.

Helmikuun lopulle ennustemallit lupailevat keskimääräistä lämpimämpää. Norjan vuoriston yli tuleva voimakas ja lämmin föhn-tuuli voi tuoda lähes kesän talven keskelle.

– Jos kunnolla pääsee föönaamaan lämpötilat Lapissa voivat nousta kymmenen astetta yli keskiarvon, Huutonen ennakoi.

Hinnat laskivat, säästäminen jatkuu

Lämpötilan lisäksi sähköhintaa heilauttaa tuulivoiman tuotanto. Se voi vaihdella nopeasti sadan ja neljän tuhannen megawatin välillä.

Huutosen mukaan lämpötiloihin verrattuna tuulen ennustaminen on epävarmempaa. Lähiajan ennuste lupailee kuitenkin Perämerelle yli viidentoista metrin tuulta eli voimakkuutta, jolla tuulivoimaloista saadaan irti niiden täysi teho.

Sähkön hintaan vaikuttaa tuotannon lisäksi se, miten paljon ja milloin sähköä kulutetaan. Gasumin salkunhoitaja Antti Kouvon mukaan suomalaiset ovat jatkaneet sähkön säästämistä ja hintapiikkien välttelyä, vaikka hinnat ovatkin laskeneet.

