Intian jättiyhtiön romahdus nostattaa huolta maan pankkijärjestelmän tilasta – vaikutus tuntuu myös eurooppalaisessa energiajätissä

Intian toiseksi suurin yhtiö on menettänyt runsaassa viikossa puolet markkina-arvostaan, yli sata miljardia euroa.

Intialaisen monialayhtiö Adanin vaikeudet ovat jatkuneet tänään perjantaina. Adani Group on Intian toiseksi suurin yritysrypäs.

Tänään yritysryppään lippulaivan, Adani Enterprises -yhtiön pörssikurssi sukelsi peräti 35 prosenttia, mutta nousi pörssipäivän edetessä ja jäi lopulta 1,4 prosenttia eilispäivän arvoa korkeammalle. Kun kurssi oli alimmillaan, yhtiö oli noin viikossa menettänyt arvostaan 70 prosenttia, eli yli 30 miljardia euroa.

Luottoluokituslaitos Moody's varoitti, että Adani-yhtiöiden pörssikurssin lasku voi johtaa vaikeuksiin nostaa uutta pääomaa. Toinen luottoluokittaja Fitch ei kuitenkaan nähnyt tämänkaltaista uhkaa.

Adani Enterprises on joka tapauksessa pudotettu eräiden vakaimpien pörssiyhtiöiden listoilta, joten varovaisimmat sijoittajat ovat lopettaneet yhtiön rahoittamisen. Intiassa on noussut pelko, että sijoittajien epävarmuus leviäisi talouselämässä laajemmallekin.

Uutistoimisto Reutersin haastattelema singaporelaisen Saxo Markets -analytiikkayhtiön asiantuntija Charu Chanana arvioi, että huoli laajenemisesta kasvaa, mutta se rajoittuu pankkisektoriin.

Intian talousministeri Nirmala Sitharaman vakuuttaa Hindustan Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa, että maan talouselämä on tarkoin hallinnoitua ja hyvin johdettua. Riskit ovat lasketuissa rajoissa, hän sanoo.

Ranskalainen energiajätti Total Energies on huolissaan Adani-yhtiöiden tilanteesta, kertoo Financial Times -lehti (siirryt toiseen palveluun). Total on investoinut Adanin yritysryppääseen 3,1 miljardia euroa. Investoinneista tehtiin huolellinen ennakkoarviointi, yhtiö kertoo.

Total Energies kertoo kuitenkin olevansa iloinen, että Adani aikoo teettää omasta taloustilanteestaan selvityksen.

Adanin ongelmat alkoivat, kun sijoitustutkimusyritys Hindenburg Research julkaisi raportin, jonka mukaan Adanin toimintaan liittyy epäselvyyksiä, muun muassa pörssikurssien väärentämistä. Adani on kiivaasti torjunut syytökset.

Lähteet: Reuters, AP