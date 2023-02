Alaikäisten porttikielto ABC:lle on jäämässä lyhyeksi Haminassa

Kymen seudun osuuskauppa aikoo purkaa alaikäisten väliaikaisen porttikiellon kymenlaaksolaiseen ABC-liikennemyymälään jo reilun viikon jälkeen.

Harvinainen, kello 18 jälkeistä aikaa koskeva sisäänpääsyrajoitus ilman täysi-ikäisen seuraa tuli voimaan viikko sitten 27. tammikuuta. Syynä K18-rajoitukselle oli jatkuva ilkivalta.

Tavoitteena on, että rajoituksesta voitaisiin luopua ensi maanantaina 6. helmikuuta.

Osuuskauppa ja Haminan kaupungin nuorisotoimi ovat kutsuneet nuoria keskustelemaan yhteisistä pelisäännöistä maanantai-iltapäiväksi.

– Tavoitteena on hyvässä hengessä tehdä säännöt, joita kaikki ovat valmiita noudattamaan. Näin voisimme purkaa ikärajoituksen, kertoo liikennemyymäläpäällikkö Anne Luostarinen ABC Kipparista.

Nuorisotyöntekijä Markus Lemmetyinen Haminan kaupungilta odottaa hyvää keskustelua.

– Olen puhunut paljon nuorten kanssa, ja heitä harmittaa tämä tilanne. He ovat myös kertoneet ymmärtäneensä, miksi tilanteeseen on päädytty.

Pitkäaikainen häiriköinti

Alaikäisten tekemä ilkivalta oli jatkunut ennen väliaikaista porttikieltoa jo kuukausien ajan. Huonosti käyttäytyviä nuoria oli enimmillään ollut samaan aikaan paikalla 40–50.

– Roskataan ja rikotaan paikkoja, haistatellaan henkilökunnalle eikä uskota, jos käydään huomauttamassa. Välillä käytös on vaikuttanut jopa uhkaavalta, kertoi liikennemyymälätyöntekijä Tiina Raijas viikko sitten kokemuksistaan.

Jos kaikki menee suunnitellusti, tämä kyltti poistuu Haminan ABC:n tuulikaapista maanantaina 6. helmikuuta. Kuva: Vesa Grekula / Yle

Ikärajoitus rauhoitti Haminan keskustassa sijaitsevan ABC–myymälän välittömästi.

– Iltavuorossa olevilta työntekijöiltä ja asiakkailta on tullut positiivista palautetta. On miellyttävämpää työskennellä ja asioida, kun on rauhallinen meininki, kertoo Anne Luostarinen.

Kymen seudun osuuskaupan mukaan sisäänpääsyn rajoittamisen perimmäinen tarkoitus oli herättää keskustelua nuorten käyttäytymisestä.

Rajoitus tarvittaessa käyttöön jatkossakin

Haminan kaupungin nuorisotoimi on levittänyt tietoa maanantain keskustelutilaisuudesta sosiaalisen median kanavillaan. On kuitenkin vielä arvoitus, kuinka moni nuori paikalle tulee.

– Kiinnostuneita on jo ilmoittautunut, mutta tulevatko kaikki, sitä on mahdotonta ennakoida. Toivottavasti tulee hyvä määrä porukkaa, sanoo nuorisotyöntekijä Markus Lemmetyinen.

Vaikka K18-rajoituksesta päästäisiinkin nyt eroon, romukoppaan rajoitusta ei silti lopullisesti heitetä.

– Valmius on olemassa siihen, että laitetaan ikäraja uudelleen, jos homma ei toimi, sanoo Anne Luostarinen.