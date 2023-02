Seuraa suorana Emma-gaalaa: kuka loistaa punaisella matolla?

Erikois-Emma Virve Rostille

Kaikki varmaan ovat huomanneet, että kaksi Emmaa on jo ehditty jakaa. Kultainen-Emma elämäntyöpalkinnon on saanut musiikkivaikuttaja Tapio Korjus, Erikois-Emman merkittävästä urasta äänitemusiikin saralla taas on mennyt Virve ’Vicky’ Rostille.

– Olen tietysti äärettömän iloinen kunnianosoituksesta, joka annetaan äänitemusiikin vaikuttajalle. Olen toki levyttänyt viidellä vuosikymmenellä, mutta pääosan urastani olen tehnyt keikkatyönä. Tämä on minun ensimmäinen Emmani, Virve Rosti kertoo Emma-Gaalan sivuilla.