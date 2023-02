Ukraina kiihdyttää korruptionvastaista taistelua: kymmeniä korkea-arvoisia virkamiehiä tutkinnassa

Kymmeniä virkamiehiä on erotettu ja pidätetty korruption vuoksi tällä viikolla, kun EU-johtajat ovat koolla Ukrainassa.

Ukrainassa käydään tällä viikolla korkean luokan neuvotteluita Ukrainan EU-jäsenyydestä. Yksi Euroopan unionin perusehdoista Ukrainan havittelemalle jäsenyydelle on korruption kitkeminen. Liekö sattumaa, että Ukrainassa on juuri tällä viikolla toteutettu näyttäviä korruptionvastaisia toimia.

– Maa tulee muuttumaan sodan aikana. Ja jos jotkut eivät ole valmiita muuttumaan, niin valtio kyllä tulee heidän luo ja auttaa tässä, jyrisi presidentti Volodymyr Zelenskyin Kansan palvelija -puolueen johtaja David Arakhamia keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun), kun Ukrainan tiedustelupalvelu teki ratsioita ympäri Ukrainaa.

Jo viime viikolla uutisoitiin, että kymmeniä virkamiehiä on joko eronnut tai erotettu Ukrainassa. Tällä viikolla otteet ovat selvästi koventuneet. Keskiviikkona tehtiin kymmeniä ratsioita eri puolilla Ukrainaa osana korruptionvastaisia toimia.

Ratsiat ovat yltäneet aivan hallinnon ylimpään virkamiehistöön asti: muun muassa entinen varapuolustusministeri pidätettiin.

Keskiviikkona taas tehtiin kotietsintä kiistellyn miljardöörin ja oligarkin Ihor Kolomoiskyin luo, jota epäillään tullimaksujen kiertämisestä. Tämä on merkittävää, sillä Zelenskyi nousi julkisuuteen nimenomaan Kolomoiskyin mediaimperiumin avulla. Monet Zelenskyin epäilijät näkivät hänet vain Kolomoiskyin marionettina ennen nousuaan presidentiksi.

Rikosepäilyn alaisiksi on joutunut kymmeniä korkea-arvoisia virkailijoita ja muun muassa koko Ukrainan tullin johto on erotettu. Uusista korruptionvastaisista ratsioista on tiedotettu tällä viikolla lähes päivittäin, myös tänään (siirryt toiseen palveluun) perjantaina.

EU edellyttää isoja muutoksia

EU antoi Ukrainalle ja Moldovalle jäsenehdokkaan aseman viime kesäkuussa. EU laati Ukrainalle listan seitsemästä ehdosta, jotka jäsenehdokkaan pitää täyttää ennen liittymistä. Ne koskevat oikeuslaitoksen uudistamista, korruption-, oligarkkien- ja rahanpesunvastaista työtä sekä lehdistö- ja kansalaisvähemmistölainsäädännön uudistamista.

EU:n arvioiden mukaan jäsenyysprosessi kestää vuosia, mutta Ukrainan pääministeri Denys Šmyhal pitää tavoitteena jäsenyyttä kahden vuoden sisällä.

Ukraina on edelleen Euroopan korruptoituneimpia maita ja korruption kitkeminen on presidentti Zelenskyin mukaan puolustustaistelun ohella sen tärkeimpiä tehtäviä.

Keskiviikkona julkaistiin Transparency Internationalin (siirryt toiseen palveluun) jokavuotinen valtioiden korruptiota analysoiva mittaus, jossa Ukraina nousi yhdellä pisteellä. Nousu ei ole suuri, mutta tämä on kuitenkin merkillepantavaa sotaa käyvässä maassa.