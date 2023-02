Telakoiden alihankkijalla on hyvä työputki päällä – hartain toive kuuluu nyt, että laivaprojektit pysyvät aikataulussa

Alihankkijoiden merkitys laivanrakennuksessa on valtava. Alihankinnan osuus laivan rakentamisen kokonaisarvosta on 70–80 prosenttia.

Alihankintayritysten avulla rakentaminen on myös kustannustehokasta verrattuna vanhanaikaiseen telakkatoimintaan, jossa telakkayhtiö itse vastasi suuresta osasta rakentamista.

– Näin yritykset voivat erikoistua ja keskittyä tiettyyn osaan rakentamisessa. Toisaalta työkuorma jakautuu tasaisesti monelle yritykselle. Alihankinnassa on monia hyviä puolia, arvioi erikoistutkija Tapio Karvonen Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta.

Monen vuoden tilaukset

Rauman kyljessä, Pyhärannan Ihodessa toimiva Tejara-yritys valmistaa laivoihin konehuoneita ja pakoputkia.

Asiakkaina ovat Rauman, Turun ja Helsingin telakat. Töitä yrityksellä on nyt moneksi vuodeksi.

Telakan alihankkijan Tejaran hallissa syntyy laivoihin niin pieniä polttoaineputkia kuin valtavia pakoputkia. Kuva: Katja Halinen / Yle

– Harvinaisen pitkäksi aikaa, myöntää toimitusjohtaja Petri Rantanen.

Syy alihankkijan hyvään tilanteeseen on telakoiden vankka tilauskanta. Turun telakka rakentaa parhaillaan maailman suurinta risteilyalusta, jonka nimi on Icon of the Seas.

Tilauskirja on täynnä vuoteen 2026 asti.

– Turun tilauskirjassa on neljä risteilyalusta. Maailman suurimpia Icon-luokan risteilyaluksia tehdään Turussa yhteensä kolme. Parhaillaan rakennetaan myös TUI-varustamolle toimitettavaa Mein Schiff 7 -alusta, listaa Tapio Karvonen.

Raumalla töitä riittää Puolustusvoimien sota-alustilauksen ansiosta. Alustavan suunnitelman mukaan laivue valmistuisi vuonna 2028.

Materiaalit mietinnässä

Varsinaissuomalainen metallifirma Tejara työllistää sata ihmistä. Tekijävaje ei uhkaa: ammattitaitoista kotimaista työvoimaa on riittänyt.

Toimitusjohtaja Petri Rantanen joutuu eniten aprikoimaan materiaalien saantia.

– Myös erilaisia vaihtoehtoja joudutaan miettimään. Maailmantilanne on vaikeuttanut raaka-aineiden ostoa, hän kertoo.

Kaikki ei ole muutenkaan omissa käsissä. Nyt rakentamisen pitäisi telakoilla pysyä aikataulussa. Projektien viivästyminen maksaa ja on hankalaa myös alihankkijalle.

– Aina on kuitenkin löytynyt sopiva rytmi, Rantanen sanoo.

Rauman telakan MyStar-matkustaja-autolautan luovutus viivästyi useaan otteeseen. Sovitusta aikataulusta myöhästyminen vaikuttaa telakan kassaan myös sanktioina.

– Raumalle oli erittäin tärkeää, että MyStar saatiin luovutettua. Myöhästyminen vaikuttaa aina myös yleiseen ilmapiiriin, tutkija Tapio Karvonen arvioi.

Toimitusjohtaja Petri Rantanen myöntää, että konsultin vierailut tuntuivat aluksi vähän erikoisilta, mutta kaikkeen tottuu. Kuva: Soila Ojanen / Yle

Kassavirtakonsultti lukuapuna

Talous kiinnostaa.

Telakoiden tilinpäätöksiä Petri Rantanen tutkii yhdessä kassavirtakonsulttinsa kanssa. Rahoitusasiantuntija tuli yrityksen avuksi ensin vähän pyytämättä: konsultin tulo liittyi vakuuksien varmistamiseen.

– Olen alkanut tykätä tapaamistamme. Konsultista on muutenkin hyötyä. Hän osaa puhua rahoittajien kanssa samaa kieltä.

