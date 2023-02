Kurkimäen tapon yrityksestä tuomittujen tuomiot kovenivat hovioikeudessa

Helsingin Kurkimäen väkivallanteosta tuomittujen kahden miehen tuomiot kovenivat Helsingin hovioikeudessa tänään.

Miehet syyllistyivät viime tammikuussa tapon yritykseen. Toinen miehistä ampui uhria pistoolilla ja toinen löi tätä keittiöveitsellä Kurkimäen kerrostaloalueella.

Hovioikeus piti voimassa tuomiot tapon yrityksestä. Lisäksi hovi luki miesten syyksi käräjäoikeuden alun perin hylkäämän syytekohdan kotirauhan rikkomisesta.

Kotirauhan rikkominen tapahtui ennen väkivallantekoa. Oikeuden mukaan miehet menivät kerrostaloasuntoon ja vaativat siellä olleita kertomaan, missä uhri on. He olivat näyttäneet asetta ja poistuneet asunnosta vasta, kun asunnossa olleet todistivat henkilöllisyystodistuksillaan, että he eivät ole uhrille sukua.

Hovi tuomitsi Hamzah Mohamed Alin, 25, kuuden vuoden ja kahden kuukauden vankeuteen ja Zakarija Mohamed Ahmedin, 26, viiden vuoden ja kahden kuukauden vankeuteen.