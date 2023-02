Journalisti-lehden päätoimittaja Viestikoekeskus-tuomioista: ”Tällä haettiin pelotevaikutusta”

Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson uskoo, että Viestikoekeskus-jutun kirjoittaneiden toimittajien tuomioilla haettiin pelotevaikutusta.

– He [Puolustusvoimat] tiesivät, että tämä [juttu] on tulossa ja päättivät, että antavat sen mennä julki. Toinen asia on se, että ei poliisi, syyttäjä eikä puolustusvoimat ole kauhean innokkaasti etsinyt tätä vuotajaa. Kaikki paukut on pantu toimittajien jahtaamiseen, Pettersson sanoo.

Petterssonin mukaan Puolustusvoimista kirjoitetaan Suomessa kriittisesti hyvin vähän, jos lainkaan.

– Verrattuna mihin tahansa muuhun maahan tai insitituutioon, jolla on noin paljon rahaa, valtaa ja väkivaltakoneisto käytössään ja on noin läpinäkymätön. Eihän meillä ole toista sellaista instituutiota Suomessa.

Uskaltaako media enää penkoa Puolustusvoimia Viestikoekeskus-tuomion jälkeen? Aiheesta keskustelivat Viimeinen sana -ohjelmassa Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson, viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari Helsingin yliopistosta sekä tutkivaa journalismia tekevä Ylen toimittaja Jyri Hänninen.

Toimittaja Jyri Hännisen mukaan kova maanpuolustustahto ja suhtautuminen armeijaan ovat nostaneet Suomessa kynnystä tutkia Puolustusvoimia.

– Monissa muissa maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, tutkivan journalismin peruskauraa on aina ollut tutkia, mitä tiedustelupalvelut tekee ja mitä armeija tekee. Meillä sitä on tehty tosi paljon vähemmän, Hänninen sanoo.

Ylisalattujen asiakirjojen julkaisua epäröidään

Helsingin käräjäoikeus langetti viime viikon perjantaina tuomion kahdelle Helsingin Sanomien toimittajalle niin kutsutussa Viestikoekeskus-oikeudenkäynnissä.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan vuonna 2017 julkaistussa artikkelissa julkistettiin tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi säädetty salassa pidettäviksi.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Syyttäjä, Sanoma Media Finland sekä tuomitut toimittajat ovat kaikki ilmoittaneet olevansa tyytymättömiä tuomioon.

Viestintäoikeuden professori Korpisaaren mukaan Puolustusvoimien oli pakko puuttua asiakirjojen julkaisuun, sillä Helsingin Sanomien jutussa tuotiin näkyvästi esille tietojen olevan peräisin salaisista asiakirjoista.

– Uutisen esittämistapa provosoi puolustusvoimia toimimaan. Jos puolustusvoimat ei olisi toiminut, se olisi voinut antaa sellaisen signaalin, että voitte jatkossakin vapaasti julkaista kaikkia tietoja, mitä olette saaneet meistä selville ja me emme puutu asiaan mitenkään, Korpisaari sanoo.

Helsingin Sanomien toimittajille langetetun tuomion pelätään vaikeuttavan tutkivan journalismin tekemistä jatkossa. Journalistiliiton puheenjohtajan mukaan tuomio uhkaa kaventaa sananvapautta ja lisätä toimittajien itsesensuuria.

– Jatkossa, kun toimittaja saa käsiinsä [ylisalatun] dokumentin, turvallisinta on jättää se julkaisematta kokonaan, koska kuka tietää, mitkä osat siitä oikeastaan ovat ylisalattuja ja mitkä ovat ihan oikein salattuja, Journalisti-lehden päätoimittaja Pettersson pohtii.

Katso koko Viimeinen sana -ohjelma Yle Areenasta.