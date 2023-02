Chilen metsäpalojen uhriluku kasvaa – video näyttää suuret tuhot

Metsäpalot ovat vaatineet Chilessä toistakymmentä kuolonuhria. Paloalueille on julistettu hätätila.

Etelä-Amerikassa sijaitsevassa Chilessä helleaallon aiheuttamat metsäpalot ovat aiheuttaneet suuria tuhoja.

Toistasataa asumusta ja yli 47 000 hehtaaria metsää on tuhoutunut keskiviikkona alkaneissa paloissa.

Sammutustöihin osallistunut helikopteri on pudonnut ja siinä olleet palomiehet ovat kuolleet.

Chilen hallitus on julistanut hätätilan Nublen ja Biobion alueille. Lisäksi paloja on havaittu myös Maulen ja La Araucanian alueilla. Alueella on 204 aktiivista erillistä paloa, joista yli neljännes palaa hallitsemattomasti.

Lähteet: Reuters, AFP