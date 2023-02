Oulun uusi kaupunginjohtaja Seppo Määttä: Asioista kuuluu keskustella, mutta päätöksiä pitää pystyä tekemään

Oulun uutena kaupunginjohtajana aloittanut Seppo Määttä pitää tärkeänä, että kuntahallinnossa pystytään tekemään tarpeelliset päätökset, vaikka virkajohdon ja luottamushenkilöiden näkemykset menisivätkin ristiin.

Määttä valittiin tehtäväänsä melko mutkikkaiden vaiheiden jälkeen vain yhden äänen enemmistöllä. Hän ei usko, että tiukka äänestys vaikuttaisi työn hoitamiseen jatkossa.

– En ole tullut tähän tehtävään rakentamaan omaa egoani tai jotain asemaa. Minun tehtäväni on olla mukana kollegoiden kanssa tekemässä päätöksiä, hän sanoo.

Määttä oli mukana jo ensimmäisellä hakukierroksella, mutta tuolloin haku laitettiin uusiksi. Lopulta Määttä sai taakseen 34 ääntä valtuustossa ja pitkän harkinnan jälkeen uudelleen virkaa hakenut edeltäjä Päivi Laajala 33 ääntä.

Arvokeskustelua tarvitaan

Viime vuosina kuntajohtajien tehtävät ovat olleet tuulisia. Mahtaako hakijoita pelottaa lähteä kunnanjohtajien tehtäviin, joissa voi joutua melkoisen poliittisenkin myllerryksen keskelle?

Määttä sanoo, ettei itse ole asiaa juuri tuolta kannalta pohtinut. Hän sanoo kuitenkin tunnistavansa, mutta myös arvostavansa sitä, että politiikassa toimitaan arvopohjalta ja arvopohja saa myös näkyä keskustelussa.

– Arvostan toisaalta myös sitä, ettei tuo arvopohja aseta esteitä päätöksenteolle. Esteet tarkoittavat, että aikaa kuluu ja voi olla, että samalla menetetään myös joitakin hyviä mahdollisuuksia, jos mennään samaan aikaan eri suuntiin eikä pystytä päättämään yhteisistä päämääristä.

Kaupunginjohtajan valintahaastattelun yhteydessä Määtälle esitettiin myös kysymys siitä, mitä hän tekee, jos hänen näkemyksensä on ristiriidassa poliittisten päättäjien kanssa.

– Vastasin, että mielelläni esittäisin oman näkemykseni. Jos kuitenkin todetaan, että se on ristiriidassa sen kanssa mihin päättäjät pyrkivät, niin minä en ota roolia ja ala haastamaan heitä. He ovat kuntalaisten valitsemia päättäjiä.

Määttä nostaa esiin aiempien vuosien yhteishengen, niin sanotun ”Oulu-puolueen”, jolla tarkoitetaan yhteistä päämäärää ja siihen sitoutumista.

– Jossain kohtaa sen Oulu-puolueen on muodostuttava. Silloin on aika tehdä päätös, että ”nyt me sitoudutaan kaikki tähän ja tällä me lähdetään eteenpäin”.

Sukset mukana muuttokuormassa

Määttä on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori ja siirtyi kaupunginjohtajaksi valtioneuvoston kanslian strategiaosaston päällikön tehtävästä.

Hän sanoo halunneensa Oulun kaupunginjohtajaksi paristakin syystä.

Taustalla vaikuttivat vanhat siteet entiseen kotikaupunkiin. Pitkän työrupeaman jälkeen valtiohallinnossa ja kansainvälisissä tehtävissä oli myös halu päästä lähemmäksi paikallista päätöksentekoa ja käytännön tekemistä.

Nuorempana jalkapalloa harrastanut Määttä kertoo liikkuvansa mielellään luonnossa. Sitä on tullut harrastettua entisessä kotikunnassa Kirkkonummella kuten myös mökkipaikkakunnalla Salossa.

Muuttokuormassa matkaavat luistelusukset kertovat, että samaa hän aikoo harrastaa myös uudessa kotikunnassa.

– Se on tärkeä henkireikä. Kun on kaikenlaista meininkiä ja pitää miettiä ja pohtia, niin luonnossa pääsee niistä irti ja se tarjoaa hyvän palautumisympäristön.