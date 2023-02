Analyysi: Sääpallo vai vakoilupallo? Yhdysvaltain yllä leijuva pallo paisutti suurvaltojen kiistan entistäkin isommaksi

Mystinen havaintopallo on viilentänyt Kiinan ja Yhdysvaltain entuudestaan kireitä suhteita.

Montanan taivaalla havaittu kiinalainen ilmapallo on kolmen linja-auton kokoinen. Lentokoneita korkeammalla liitelevän esineen vaikutukset maailmanpolitiikkaan voivat olla tätäkin suuremmat, arvioi Aasian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.

PEKING Oliko ilmapallo vain onneton täysin väärällä hetkellä sattunut vahinko, joka valjastettiin Yhdysvalloissa räyhäkampanjaan Kiinan mustamaalaamiseksi? Vai näyttääkö Kiina Yhdysvalloille, että se voi tarkkailla Montanassa sijaitsevia ballististen ohjusten siiloja silloin kun sitä huvittaa.

Hetki oli ainakin huono. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken perui sunnuntaiksi suunnitellun saapumisensa Kiinaan ilmapallon takia. Hän syytti Kiinaa vastuuttomasta teosta. Blinkenin vierailu ollisi ollut ensimmäinen Yhdysvaltain johdon edustajan vierailu Kiinassa viiteen vuoteen.

Tarkoitus oli keskustella monista maiden suhteita hiertävistä aiheista Ukrainasta mikrosirupakotteisiin, Taiwaniin ja Kiinan sotilaallisen voiman kasvamiseen Etelä-Kiinan merellä.

Yhdysvallat on ahkerasti ja näkyvästi koonnut Kiinan vastaista rintamaa viime aikoina. Sen puolustusministeri Lloyd Austin haki kuluneella viikolla vahvempia sotilaskumppanuuksia Kiinan lähialueilla Etelä-Koreassa ja Filippiineillä. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vieraili myös Etelä-Koreassa ja Japanissa. Kaikilla vierailuilla puhuttiin Kiina-uhasta. Yhdysvallat on aktiivisesti hakenut maita myös mikrosirurintamaan Kiinaa vastaan.

Kiina taas vannoi tänään lauantaina yhteistyötä Venäjän kanssa ja sanoi, että maiden suhteet ovat syventyneet entisestään. Varaulkoministeri Ma Zhaoxu tapasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin Moskovassa.

Blinkenin saapumisen Pekingiin piti osoittaa ainakin se, että keskusteluyhteys Yhdysvaltain ja Kiinan välillä on yhä auki. Nyt ilmapallon yllättävä ilmaantuminen päiväkausiksi Yhdysvaltain ylle on vienyt tämän mahdollisuuden. Ainakin tämä on nyt Yhdysvaltain mukaan syy visiitin perumiseen.

Kiinan mukaan kyseessä on säähavaintoja tekevä ilmapallo, joka eksyi ilmavirtauksien mukana reitiltään eikä se tottele ohjausta. Yhdysvalloissa arvioidaan, että ilmapallo tarkkailisi mahdollisesti Montanassa sijaitsevia ballististen ohjusten siiloista.

Yhäkään ei ole selvää, mitä ilmapallon sisällä oikeasti on ja pystyykö se mihinkään parempaan kuin olemassa olevat tiedustelusatelliitit.

Ulostulojensa perusteella Kiina ei ole välttämättä halunnut uutta kiistaa.

Entinen ulkoministeri Wang Yi pahoitteli vahinkoa Antony Blinkenille puhelimessa ja toivoi keskusteluyhteyden säilymistä.

Kiinan mukaan Yhdysvallat kaappasi ilmapallon Kiinan vastaisen kampanjan jatkeeksi. Paljastuupa se sitten harmittomaksi sääpalloksi tai korkean teknologian vakoiluyritykseksi, tilaisuus paikata suurvaltojen suhteita on menetetty nyt ainakin hetkeksi. Kiistelyn syiksikin näyttävät nousevan mitä eriskummallisimmat tapaukset.