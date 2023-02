Kaikki on nyt ankeaa Afganistanissa, jossa on öisin sisälläkin 20 astetta pakkasta

Ylen toimittaja Maija Liuhton mukaan Talibanin hallinto on tuhonnut erityisesti nuorten naisten unelmat.

Ylen toimittaja Maija Liuhto on parhaillaan Kabulissa, Afganistanissa. Hän sanoo, että pääkaupungissa kaikesta paistaa nyt läpi ankeus.

Liuhdon mukaan naisten alisteisen aseman lisäksi häntä järkyttää se, että Kabulissa ei ole sähköä. Sähköä saadaan kaksi tuntia päivässä.

Ihmiset eivät voi lämmittää kotejaan, vaikka on talvi ja ulkona voi olla 20 astetta pakkasta.

– Se merkitsee sitä, että öisin on myös sisällä 20 astetta pakkasta, Liuhto sanoo.

Sähköä ei ole, koska esimerkiksi Uzbekistanilta ja muilta naapureilta ei liikene ylimääräistä sähköä toimitettavaksi Afganistaniin.

Aiemmin Maija Liuhto on asunut Kabulissa ja hän on sittemmin käynyt kaupungissa lukuisia kertoja. Hänelle kaupungin muutos on silmiinpistävä ja se johtuu taloudellisen tilanteen nopeasta heikkenemisestä.

– Iltaisin ei kaduilla näe ihmisiä niin kuin ennen. Tavallisilla ihmisillä ei ole varaa käydä esimerkiksi ravintoloissa. Sen sijaan eliitillä varaa on edelleen.

Taliban estää tyttöjen koulunkäynnin Afganistanissa. Koska unelmat ovat tuhoutuneet, niin moni nuori pohtii vain pääsyä kokonaan pois maasta. Kuva: EPA-EFE

Nuoret lähtevät heti kun voivat

Toinen valtava muutos näkyy naisten elämässä. Afganistania puolitoista vuotta hallinnut Taliban on säätänyt lukuisia naisten elämää kahlitsevia lakeja.

Nuorilla tytöillä ja naisilla ei ole enää pääsyä yläkouluun, lukioon tai yliopistoon. Se on ollut monelle Maija Liuhdon tapaamalle ja haastattelemalle nuorelle naiselle suuri järkytys.

– Tytöillä on ollut unelmia opiskella esimerkiksi lääkäriksi. Nyt se unelma on pirstaleina, kun ei pääse enää yliopistolle.

Maija Liuhto sanoo, että Talibanin kireästä otteesta huolimatta nuoret naiset uskaltavat puhua rohkeasti tyytymättömyydestään ja unelmistaan.

Opiskella ei saa, mutta maan kehnon taloudellisen tilanteen takia ei ole oikein töitäkään.

– Suuri osa nuorista pohtii vain keinoa päästä maasta pois. Sama haave on niin nuorilla naisilla kuin miehilläkin, koska Afganistanissa ei ole enää mahdollisuuksia ansaita elantoaan.