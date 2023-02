Noin puolet EU:ssa käytetystä dieselistä tulee Venäjältä, mutta nyt se muuttuu: sunnuntaista eteenpäin osuus on nolla

Dieselistä on maailmanlaajuisesti pulaa, joten Venäjä löytänee uusia ostajia, arvioi Etlan tutkija Ville Kaitila. Kuvituskuva.

Venäläisten öljyjalosteiden eli esimerkiksi dieselin tuontikielto Euroopan unioniin tulee voimaan sunnuntaina.

Tähän asti noin puolet EU:n käyttämästä dieselistä on tullut Venäjältä, mutta sunnuntaista eteenpäin osuus on nolla.

EU, G7-maat ja Australia saivat sovittua perjantaina hintakatosta venäläisille öljyjalosteille. Dieselin ja muiden korkeamman arvon öljytuotteiden hintakatoksi sovittiin 100 dollaria barrelilta. Halvempien öljytuotteiden, kuten polttoöljyn, hintakatoksi sovittiin 45 dollaria barrelilta. Barreli on öljykaupan mittayksikkö. Sen tilavuus on 159 litraa.

Järjestely on vastaava kuin raakaöljyn kanssa. Venäläisen raakaöljyn hintakatto tuli voimaan samaan aikaan kuin EU:n tuontikielto joulukuun alussa.

Venäläisiä öljytuotteita kuljettavien merirahtiyritysten on noudatettava hintakattoa, mikäli ne haluavat saada kuljetusvakuutuspalveluja tai muuta rahoitusta hintakaton asettaneista länsimaista.

Uutistoimisto Bloombergin (siirryt toiseen palveluun) mukaan venäläisen dieselin hinta putosi tammikuun lopulla noin 90 dollariin barrelilta eli alle nyt sovitun hintakaton.

– Dieselin maailmanmarkkinahinta on ollut viime aikoina 110–120 dollaria barrelilta, eli venäläistä dieseliä on myyty maailmanmarkkinahintaa halvemmalla niin kuin tapahtui raakaöljyn kanssa, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkija Ville Kaitila STT:lle.

Venäläisen raakaöljyn hintakatto on 60 dollaria barrelilta, mutta sitä on viime aikoina myyty noin 50 dollarilla barreli. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on noin 80 dollaria barreli.

Dieselistä pulaa

Dieselistä on maailmanlaajuisesti pulaa, joten Venäjä löytää dieselilleen hyvin todennäköisesti muita ostajia EU:n sijasta, sanoo Kaitila.

– Hinta on kuitenkin todennäköisesti alempi kuin EU:lta saatu, ja kuljetuskustannukset ovat korkeammat, kun matkat ovat pidempiä.

Raakaöljyä Venäjä on Kaitilan mukaan onnistunut viemään Intiaan ja Kiinaan, mutta niissä ostajat ovat voineet EU:n tuontikiellon ansiosta neuvotella itselleen edulliset sopimukset.

Näin käy Kaitilan arvion mukaan todennäköisesti myös dieselin kohdalla, mikä vähentää Venäjän vientituloja. EU:n tuontikielto ja hintakatto siis toimivat.

Kaitila uskoo, että EU:n tuontikielto ja nyt sovittu hintakatto on huomioitu markkinoilla jo aikaa sitten. Suuria hintashokkeja tuskin tulee.

Tavalliselle kuluttajalle Venäjä-pakotteita ja hintakattoja suurempi vaikutus lienee Kaitilan mukaan sillä, miten maailmantalous elpyy ja miten se vaikuttaa raakaöljyn hintaan.

– Myös euron ja dollarin vaihtokurssilla on suuri merkitys. Viime kuukausina euro on vahvistunut noin 1,1 dollariin, ja se on alentanut polttoaineiden euromääräistä hintaa. Viime kädessä se näkyy pumppuasemalla.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 5.2. kello 23:een saakka.

