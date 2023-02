Suomalaista tennishistoriaa! ”Ihan maaginen fiilis” – Emil Ruusuvuoren pitkä uurastus siivitti Suomen Davis Cupin finaaliturnaukseen

Suomen tennismiehet tekivät historiaa Espoossa, kun Suomi kukisti Davis Cupissa Argentiinan 3–1.

Samalla Suomi eteni ensimmäistä kertaa 16 parhaan maan finaaliturnaukseen.

Kamppailu ratkesi sunnuntain toisessa ottelussa, kun Emil Ruusuvuori (ATP-43) kukisti Facundo Bagnisin (ATP-88) 7–5, 6–1.

– Ihan maaginen fiilis. Toteutimme vikassa pisteessä samaa taktiikkaa kuin koko matsissa ja lähdimme rohkeasti. Se putosi viivalle ja sitten sai tuulettaa koko sydämestä, koko joukkueen puolesta ja tälle yleisölle, Suomen sankari summasi.

Ruusuvuoren oli määrä kohdata Argentiinan ykkönen Francisco Cerundolo (ATP-31), mutta vastustajaksi vaihtui maailmanlistan sijalta 88 löytyvä Bagnis. STT:n mukaan Cerundolo joutui vetäytymään lihasvamman vuoksi.

– En odottanut kohtaavani häntä. Mutta yleensä minulla on aika hyvä fiilis vasureita (vasenkätisiä) vastaan ja varsinkin tälläisellä nopealla alustalla. Lähdin vain tosi positiivisella asenteella ja koetin saada omaa hyvää peliä. Ei se hirveästi haitannut, kuka siellä kentän toisella puolella oli, Ruusuvuori jutteli.

Ruusuvuorelle sunnuntaista muodostui pitkä päivä, sillä hän taisteli päivän ensimmäisessä ottelussa, nelinpelissä, parinsa Harri Heliövaaran kanssa tiukassa ottelussa voiton Maximo Gonzalezista ja Andres Moltenista. Suomalaisparille 7–6 (7–5), 4–6, 6–4 päättynyt ottelu venyi lähes kolmituntiseksi.

Harri Heliövaara tuuletti villisti nelinpelin voiton jälkeen.

Avauspäivän jälkeen tilanne oli 1–1. Ruusuvuori kukisti lauantain ottelussaan Argentiinan Pedro Cachinin (ATP-68) 7–5, 6–3.

Otto Virtanen (ATP-181) taipui lauantaina niukasti Cerundololle 3–6, 6–3, 6–7 (3–7).

Virtasen oli määrä kohdata sunnuntain kolmannessa ottelussa Pedro Cachin, mutta sitä ei lopulta tarvittu.

”Tällä kertaa onnisti”

Argentiinalle tulos on valtava pettymys, sillä maa on ollut neljästi Davis Cupin loppuottelussa. Se on myös voittanut turnauksen kertaalleen: vuonna 2016.

Argentiinalaisia on tällä hetkellä kaksinpelin maailmanlistalla sadan parhaan joukossa seitsemän, mutta maan ykköspelaaja Diego Schwartzman ja kolmanneksi kovin Sebastian Baez eivät olleet mukana.

Emil Ruusuvuori kommentoi tuoreeltaan Suomen voittoa.

Ruusuvuoren mukaan Suomen menestyksen salaisuus piilee hyvässä joukkuehengessä.

– Ystävyys ja järjetön voitonhalu varsinkin tällaisissa joukkuepeleissä. Olemme saaneet kaikista niin paljon irti joka matsissa. Tällä kertaa onnisti ja oli meidän aika, Ruusuvuori kommentoi.

Suomen Davis Cup -joukkueen kapteeni Jarkko Nieminen riemuitsi voitosta.

Myös Suomen kapteeni Jarkko Nieminen ylisti suomalaismiesten otteita.

– Vaikea kuvitella, että voisi parempaa joukkuehenkeä olla. Joukkue on täynnä erilaisia, hienoja yksilöitä ja kaikki ovat valmiita tekemään toistensa eteen ihan mitä vaan, Nieminen komppasi.

– Tämä on ollut muutaman vuoden pitkä matka, olemme kehittyneet joukkueena koko ajan. Upeaa, että saimme tälläisen palkinnon. Matka jatkuu syksyllä lopputurnauksessa, ihan mieletön juttu!

Finaaliturnauksen alkulohkot pelataan neljässä eri kaupungissa syyskuussa. Kahdeksan parasta etenee päätösvaiheeseen, joka pelataan Malagassa marraskuussa.

Suomi pelasi ensimmäistä kertaa Davis Cupissa vuonna 1928.

Suomi oli neljästi aiemmin pelannut karsinnan viimeisessä vaiheessa, mutta ollut aina häviävä osapuoli: 1990 tuli tappio Ruotsille, 1999 Italialle, 2002 Hollanille ja viime vuonna Belgialle.

Ensin Emil Ruusuvuori ja Harri Heliövaara (oik.) riemuitsivat nelinpelin voitosta. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Sitten Emil Ruusuvuori otti ratkaisevan otteluvoiton kaksinpelistä. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva