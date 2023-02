Ylen vaalikone aukeaa maaliskuun alussa – nyt väitteisiin ovat vastaamassa myös puolueet

Ylen vaalikone nähdään entistä laajempana huhtikuun eduskuntavaalien alla.

Nyt ensimmäistä kertaa vaalikoneen väitteisiin ovat ehdokkaiden lisäksi vastaamassa myös puolueet. Niitä varten tehty laajennus, puoluekone, sisältää niin arvoja kuin ajankohtaisia kysymyksiä sisältäviä väitteitä, joiden perusteella käyttäjä saa listauksen omia vastauksiaan lähinnä olevista puolueista.

Puoluekone auttaa myös löytämään tietoa eri puolueista ja hahmottamaan niiden välisiä eroja.

Uudistukselle on tilausta. Ehdokkaan löytämisen lisäksi moni käyttäjä on toivonut samanlaista mahdollisuutta puolueiden osalle. Vaalikoneesta haetaan myös tietoa ja kartoitetaan sen hetkistä poliittista kenttää. Varsinkin nuoret ovat toivoneet, että kone toimii entistä paremmin tiedonhaun paikkana.

Työkalu äänestäjille

Vaalikoneen sekä puoluekoneen väitteet ovat laatineet politiikan kysymyksiin perehtyneet laaja-alaiset, Ylen toimittajista koostuvat työryhmät.

”Vaalikoneet ovat suomalaisille tärkein lähde äänestyspäätöksen tueksi. Ylen vaalikone teki ensiesiintymisensä jo vuonna 1996 ja siitä on kasvanut erityisen tärkeä työkalu äänestäjille. Vaalikoneen tekeminen hyvin on iso ponnistus ja tavoitteemme on joka vaaleissa kehittää Ylen vaalikoneesta aiempaa parempi. Tällä kertaa tuomme mukaan puoluekoneet ja parannamme entisestään mahdollisuuksia tutustua ehdokkaisiin”, Ylen vaalikoneen kehityksestä vastaava demokratian ja digitalisaation päällikkö Aki Kekäläinen sanoo.

Vaalikone on suomen ja ruotsin lisäksi tarjolla englanniksi, venäjäksi, pohjois-saameksi ja arabiaksi.

Ylen vaalikone ja tulospalvelu näkyvät myös yhteistyökumppaneiden sivuilla

Yle tarjoaa oman eduskuntavaalikoneen myös kymmenelle kaupallisen median kumppanille eri puolilta Suomea.

Tänä vuonna vaalikoneyhteistyössä ovat mukana HSS Media, Västra Nyland, APU, Maaseudun Tulevaisuus, Åbo Underrättelser, Nya Åland, Ålands Radio, Landsbygdens Folk, Hilla Group ja Suomen Kuvalehti.

Yhteistyökumppanit saavat oman räätälöidyn vaalikoneen, johon kukin yhteistyökumppani saa kaksi itse valitsemaansa kysymystä. Muuten vaalikone pohjautuu Ylen vaalikonekysymyksiin. Vaalikone on kumppaneille maksuton.

”Olemme tehneet vaalikoneyhteistyötä useissa vaaleissa eri toimijoiden kanssa. Näin toimimalla haluamme vahvistaa suomalaista demokratiaa. Vaalikone vie resursseja, joten kaikille oman vaalikoneen rakentaminen ei ole mahdollista. Yhteistyön kautta eduskuntavaalikone on räätälöidysti saatavilla mahdollisimman monelle”, toteaa Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen.

Vaalikoneen lisäksi Yle on avannut viime vuoden aluevaaleissa HSS Median kanssa pilotoidun vaalien tulospalvelun laajemmalle yhteistyölle. Eduskuntavaaleissa tulospalvelun mediakumppanit ovat HSS Media, Maaseudun Tulevaisuus, Åbo Underrättelser, KSF Media, Nya Åland, Landsbygdens Folk, Hilla Group, Karjalainen ja Suomen Kuvalehti.

Ylen eduskuntavaalikone aukeaa 2.3. äänestäjille, kun ehdokasasettelu on vahvistettu.

A-talkissa keskusteltiin 12.1. eduskuntavaalien teemoista ja mahdollisista hallituskokoonpanoista.

Lue lisää:

Tuoreimmat uutiset eduskuntavaaleista