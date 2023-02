Otsalohkodementia on yleisempi Pohjois-Savossa kuin muualla Euroopassa – sairastumisikä yllätti tutkijat

Pohjois-Savossa on Euroopan korkein otsalohkodementian ilmaantuvuus, kertoo tuore tutkimus. Siihen osallistui 13 eurooppalaista tutkimuskeskusta yhdeksästä maasta.

Aivosäätiön mukaan otsalohkodementiassa otsalohkot ja ohimolohkojen etuosat vaurioituvat, mikä johtaa usein impulsiivisuuteen ja merkittäviin muutoksiin luonteessa. Varsinaiset muistiongelmat ilmenevät tyypillisesti vasta sairauden myöhäisemmässä vaiheessa.

Tutkimuksen mukaan otsalohkodementian ilmaantuvuus oli Pohjois-Savon alueella noin 7 tapausta 100 000 henkilövuotta kohden, kun Euroopan keskiarvo oli 2,63 tapausta. Maantieteellisiä eroja on myös Suomen sisällä, sillä Pohjois-Pohjanmaalla otsalohkodementian ilmaantuvuus oli lähellä eurooppalaista keskiarvoa.

Tutkijoiden mukaan Pohjois-Savon suurempi ilmaantuvuus voi johtua geenimuutoksesta, joka on Suomessa merkittävästi yleisempi kuin muualla maailmassa. Se aiheuttaa noin puolet suomalaisten otsalohkodementiatapauksista.

Itä-Suomen yliopiston aiempi tutkimus (siirryt toiseen palveluun) osoitti, että C9orf72 -geenin toistojaksomonistuma on Itä-Suomessa liki kaksi kertaa yleisempi kuin länsirannikolla.

Tutkimuksessa osoitettiin myös, että keskimääräinen sairastumisikä otsalohkodementiaan on 66 vuotta. Ikä on huomattavasti korkeampi kuin mitä aiemmin on arvioitu, koska otsalohkodementiaa on pidetty erityisesti työikäisten sairautena.

Tutkimuksessa mukana olleen Itä-Suomen yliopiston dosentti Eino Soljeen mukaan uudet tulokset pitäisi ottaa huomioon muistipoliklinikoiden toiminnassa ja diagnostiikassa.

Arvostetussa JAMA Neurology -lehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistussa tutkimuksessa oli mukana Itä-Suomen yliopiston tutkijoita.