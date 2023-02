Veli-Matti Kuusinen tunsi Turkin järistyksen Alanyassa asti – ”Huomasi, että maa vapisee”

Turkin itäosissa maanantaina aamuyöllä sattuneen tuhoisan maanjäristyksen värähtelyt tuntuivat suomalaistenkin suosimassa Alanyan rantakaupungissa asti.

Alanyassa asuva Veli-Matti Kuusinen kertoo Ylelle puhelimitse tunteneensa järistyksen ollessaan jalkeilla aamuviiden aikaan.

– Se oli sellaista hyvin, hyvin lievää vapinaa ja tärinää. Mikään ei helissyt eikä kolissut. Ei siihen varmasti kukaan ole täällä herännytkään, jos on ollut umpiunessa.

Alanya on linnuntietä noin 450 kilometrin päässä järistyksen keskuksesta.

– Kyllä sen huomasi, että maa vapisee, mutta ei se pelottanut millään tavalla.

Kuusisen mukaan Alanyassa on tuntunut maanjäristyksiä aiemminkin, mutta ne ovat olleet enimmäkseen hyvin lieviä, kuten nytkin.

Mistään vahingoista Alanyassa Kuusinen ei ole kuullut.

– Alanya on turistialue, täällä on varmasti talot rakennettu paremmin kuin siellä idässä. Siellä on kylmä ja lunta ja tosi ikävä tilanne. Ei kateeksi käy.

Alanyassa myös asuva Sari Syrjälä kertoo Ylelle kuulleensa ystäviltään, että nämä olivat heränneet aamuyöllä sängyn tärinään. Syrjälä itse asuu vuoristossa kaupungin ulkopuolella, jossa järistys ei tuntunut lainkaan.

– Lähempänä rantaa vatkaa enemmän. Hotellit ovat pääsääntöisesti sillä alueella.

Syrjälän mukaan Alanyassa on toisinaan tuntunut selvästi voimakkaampia järistyksiä, joiden keskus on ollut meren takana Kyproksen suunnalla.

Hän kertoo puhuneensa maanantaiaamuna turkkilaisten työtovereidensa kanssa asiasta. Tunnelma on ollut järkyttynyt.

– Varmaan jokaisella on sukulaisia sillä alueella. Kuulin juuri, että erään tuttavan kotitalo oli vielä aamulla pystyssä, mutta jälkijäristykset olivat kaataneet senkin.

Syrjälällä on kuitenkin vahva luotto Turkin pelastusviranomaisiin ja avustusjärjestöihin, jotka työskentelevät parhaillaan järistysalueilla.

– Jos jotkut osaavat toimia kriisitilanteessa hyvin, niin turkkilaiset.