Yli tuhat ihmistä on kuollut maanjäristyksessä Turkissa ja Syyriassa – Yle seuraa tapahtumia

Maanjäristyksen voimakkuudeksi mitattiin 7,8

Turkin eteläosaan iski varhain maanantaiaamuna voimakas maanjäristys.

Lue myös: Voimakas maanjäristys on surmannut satoja ihmisiä Turkissa ja Syyriassa

Järistyksen voimakkuudeksi mitattiin 7,8. Turkin varapresidentin Fuat Oktayn mukaan 284 ihmistä on kuollut ja yli 2 300 on loukkaantunut. Syyriassa järistyksessä on saanut surmansa 237 ihmistä ja loukkaantunut 639, maan terveysministeriö tiedottaa.

Tiedot kuolleista ja loukkaantuneista ovat alustavia, sillä pelastustoimet jatkuvat parhaillaan.