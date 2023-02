Salamatkustajat piileskelivät todennäköisesti tuulimyllyn siiven sisällä rahtilaivassa – matka Turkista Suomeen kesti noin 12 päivää

Vaasan satamaan saapunut rahtialus BBC Amehysti, jonka kyydissä saapui kaksi salamatkustajaa kuljetti Suomeen tuulivoimalan turbiinin osia.

Todennäköistä on, että salamatkustajat ovat matkustaneet kyydissä olleen tuulimyllyn siiven sisällä.

Lisää: Vaasan satamaan saapuneesta aluksesta löydettiin kaksi salamatkustajaa

Tavaratarkastajana työskentelevä Rasmus Veijola oli vastaanottamassa alusta Vaasan satamassa. Hänen oletuksensa on, että laivaan on päästy tavaran mukana.

– Yleensä laivassa on vartiointi niin, että sinne ei kyllä kävelemällä pääse. Olettaisin, että on piilouduttu siiven sisään ennen kuin se on lastattu alukseen.

Veijolan mukaan tuulimyllyn siiven sisällä mahtuu matkustamaan.

– Sen läpimitta on kaksi metriä, niin kyllä siellä tilaa on ja hyvin pääsee sisään, Veijola pohtii.

Satamasta saatujen tietojen perusteella salamatkustajat olisivat olleet siipien sisällä 12 päivää ennen kuin laivan miehistö havaitsi matkustajat Saksan Kielin kanavassa.

Länsi-Suomen merivartioston apulaiskomentaja Ilja Iljin ei voi vahvistaa tietoa, sillä hän ei tunne tapauksen yksityiskohtia.

– En tiedä tarkalleen laivan käyttämää reittiä tai nopeutta, mutta 12 päivää on varmasti realistinen matkan pituus.

Aluksen kapteeni ilmoitti salamatkustajista viranomaisille, ja miehistö otti henkilöt valvontaansa.

Merivartioston tietojen mukaan tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että laivan henkilöstö olisi millään tavalla osallisena tässä.

Iljin vetoaa yksityisyyden suojaan, eikä kommentoi salamatkustajien yksityiskohtia.

Samankaltaisia tapauksia aiemminkin

Laivassa salaa matkustaneet henkilöt hakivat turvapaikkaa välittömästi tavattaessa, joten rikostutkinnalle ei ole perusteita.

– Heidät otettiin turvapaikkaprosessiin ja he ovat siirtyneet rajavartiolaitokselta maahanmuuttoviraston hoidettavaksi, Ilja Iljin sanoo.

Mikäli henkilöt eivät olisi hakeneet turvapaikkaa, heitä olisi tutkittu epäiltynä valtionrajarikoksesta.

Vuoden 2022 maaliskuussa Länsi-Suomen merivartiosto kertoi Raaheen saapuneesta salamatkustajasta.

Tapaus on samankaltainen kuin nyt Vaasassa: sama laiva lähti Izmirin satamasta rahtinaan tuulimyllyn lapoja.

Salamatkustustapaukset ovat olleet edellisen vuoden aikana yleisempiä kuin aiemmin, vaikka Iljinin mukaan on liian aikaista puhua ilmiöstä.

– Tapauksia on ollut neljä vuoden aikana ja sitä ennen niitä on ollut selvästi harvemmin.

Rajavartiolaitos selvittää Turkin viranomaisten kanssa, onko Izmirin sataman turvallisuusjärjestelyissä mahdollisesti jotakin parannettavaa.

– Tutkimme vaihtoehtoja, miten puuttua asiaan lähtöpäässä.

Aiheesta voi keskustella tiistaihin 7. helmikuuta kello 23 asti.