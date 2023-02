Tältä näyttää jättirailo, johon pyöräilijä putosi aamulla Tampereella – osa ulkoilijoista pitää pelastuslaitoksen varoituksia järjettöminä

Maanantaina ennen puolta päivää Näsijärven jäällä, lähellä Tampereen keskustaa, liikkuu paljon ulkoilijoita. Osa on tullut auringon houkuttelemina, mutta ainakin muutama on lähtenyt katsomaan, onko jää todella niin huonossa kunnossa kuin tiedotusvälineissä kerrotaan.

Pelastuslaitos varoitti aamulla, että Näsijärven jäälle ei kannata nyt lähteä. Koukkuniemen rannasta kohti Siilinkaria on avautunut parin metrin levyinen railo, johon pyöräilijä oli aamulla ajanut. Hän selvisi ylös omin avuin, mutta paikalle tulleet pelastajat onkivat pyörän avannosta.

Railo erottuu jäästä hyvin. Lähellä rantaa se on merkitty varoitusmerkein. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Ylöjärveläinen Jyrki Nurmilahti luistelee Koukkuniemen rantaa kohti Siivikkalan suunnasta. Hän on kuullut varoitukset, mutta pitää niitä järjettöminä.

– Olen liikkunut Näsijärven jäällä kaksikymmentä vuotta, ja railoja on ollut joka talvi. Nytkin tulin tuota railon reunaa, sen näkee satojen metrien päästä.

Siilinkarilta railo lähtee Lentävänniemeen päin.

Nurmilahden mielestä on surullista, että pelastuslaitos pelottelee ihmisiä tulemasta jäälle, kun ulkoilukelit ovat parhaimmillaan. Luistelun lisäksi hän itse ajelee Näsijärvellä myös läskipyörällä.

– Joka vuosi on tämä sama juttu. Vaikka jää olisi monta kymmentä senttiä paksu, aletaan varoitella. Minusta se on kummallista, mutta heillä on tietysti virkavastuu.

Jyrki Nurmilahti luistelee enimmäkseen retkiluisteluradan ulkopuolella. Hänellä on aina naskalit mukana, mutta 20 vuoden aikana niitä ei ole vielä tarvittu. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Luistelumatkalla on siltoja

Näsijärven retkiluistelurataa ylläpitävä Pekka Tyllilä ajaa railon reunaan yli tuhatkiloisella työkoneella. Työkaveri Leo Kinnunen on tullut edeltä mönkijällä. Miehet virittelevät railon yli siltaa, jota pitkin voi ajaa toiselle puolella auraamaan luistinrataa ja viemään tarvikkeita Siilinkarin kahviolle.

Vastaavia siltoja on laitettu aiempinakin vuosina, esimerkiksi viime vuonna samaan kohtaan tuleen railon yli. Yli kahdenkymmenen kilometrin luistelumatkalla on Tyllilän mukaan ollut enimmillään kymmenkunta erilaista lankkusiltaa.

Ratamestari toivoo pelastuslaitokselta täsmällisempää viestintää.

– Varoitusten pitäisi olla täsmäohjuksia eikä liian yleistäviä. Tänä aamuna minulle on jo moni jäällä paljon liikkuva ihmetellyt, miten ylimitoitettua pelottelua tämä on, hän sanoo.

Pekka Tyllilä putosi reilu vuosi sitten työkoneellaan jäihin. Jo seuraavana päivänä hän jatkoi Näsijärven retkiluisteluradan kunnostamista. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Naskalit mukana

Tyllilän yritys Hiking Travel Hit kertoo Facebook-sivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että Näsijärven jään paksuus on yli 20 senttiä. Jää vahvistuu edelleen alkuviikon pakkaspäivinä.

Koukkuniemen railon lisäksi myös retkiluisteluradan itäpäässä havaittiin sunnuntaina railo.

Suomen ympäristökeskus päivittää arvion (siirryt toiseen palveluun)jäätilanteesta kolme kertaa kuukaudessa. Arvio perustuu 46 havaintopaikan jäänpaksuusmittauksiin eri puolilla Suomea. Tammikuun lopun arvio on, että Suomen järvien jääpeite on hieman paksuuntunut.

Ajankohtaan nähden jää on edelleen monin paikoin keskimääräistä ohuempi. Jääpeite voi olla edelleen petollisen haurasta erityisesti virtapaikoilla, kapeikoissa ja ojien sekä putkien purkupaikkojen lähettyvillä.

Jyrki Nurmilahti sanoo pitävänsä aina naskaleita mukana jäällä liikkuessaan. Myös Pekka Tylilällä naskalit roikkuvat kaulassa, koska hän ajaa painavaa työkonetta. Retkiluisteluradalla on hänen mukaansa turvallista luistella ilmankin, mutta yleisestä varovaisuudesta Tyllilä muistuttaa.

– Ei siellä voi silmät kiinni luistella. Mutta jos radan poikki on semmoinen railo, josta voi tippua jäihin, niin täytyy olla ihan umpisokea, jos ei sitä näe hyvissä ajoin.

Näsijärvellä on viime päivinä ollut paljon ulkoilijoita. Kuva: Jani Aarnio / Yle

