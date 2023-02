16-vuotias poika kadonneena jo yli kaksi kuukautta – passi löytyi pojan asunnolta

Joulukuun alussa Vihdistä kadonnut 16-vuotias poika on edelleen kateissa. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos tiedotti (siirryt toiseen palveluun) pojan katoamisesta joulukuussa. Viimeinen havainto pojasta on tehty lauantaina 3. joulukuuta Vihdissä.

Poliisi pyytää edelleen yleisöltä havaintoja pojasta.

Katoamistapauksessa tutkijana toimiva vanhempi rikoskonstaapeli Niina Heikkilä Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta toteaa, että on mahdollista, että poika on ulkomailla.

– Etsintäkuulutusta ei laitettu ihan välittömästi sen jälkeen, kun poika katosi, joten maasta poistuminen on ollut sillä aikaa mahdollista.

Poliisin tietojen mukaan pojan passi on toisaalta jäänyt sijoituspaikkaan, jossa hän asuu. Poika on myös aiemmin kadonnut ulkomaille. Silloin hän matkusti Norjaan.

Heikkilä pitää mahdollisena, että poika on mennyt taas Norjaan, koska hän on aiemminkin lähtenyt sinne.

Heikkilä ei osaa vielä tässä vaiheessa ottaa kantaa siihen, voisiko pojan etsinnässä hyödyntää viranomaisyhteistyötä Norjan poliisin kanssa.

Teletietojen hydödyntäminen seuraava oljenkorsi

Perinteiset kotimaassa toteutettavat tutkintakeinot eivät toimi, kun kadoksissa olevan henkilön oletetaan olevan ulkomailla. Teletietojen hyödyntäminen olisi Heikkilän mukaan seuraava merkittävä askel tutkinnassa.

– Seuraavaksi esittäisin päällystön esimiehelle pyynnön teletutkinnan aloittamisesta. Ollaan ainakin hyvin lähellä, että meillä on tässä tutkinnassa edellytykset siihen, Heikkilä kertoo Ylelle.

Sosiaalista mediaa hyödynnetään nykyään usein, kun etsitään kadonneita nuoria. Valitettavasti tässä tapauksessa sosiaalisen median julkaisuja ei ole voitu hyödyntää.

– Emme ole löytäneet sometilejä, joihin poika olisi julkaissut viimeaikoina, Heikkilä kertoo.

Poliisi julkaisi jo joulukuussa tiedotteen, jossa pyysi ilmoittamaan havainnoista koskien 16-vuotiasta poikaa. Ilmoituksen jälkeen poliisi sai satunnaisia yhteydenottoja, mutta ne eivät tuottaneet tulosta.

– Havainnot eivät sopineet ajallisesti etsimämme henkilön löytämiseen, sanoo Heikkilä.

Länsi-Uudenmaan poliisin tiedotteen mukaan kadonnut on ikäistään vanhemman näköinen. Hänellä on tummat ja lyhyet hiukset, joissa on harmaata takaraivolla ja päälaella. Hän on noin 180 senttimetriä pitkä ja vartaloltaan hoikka.

Kadonnut poika on todennäköisesti pukeutunut tummansiniseen softshell-takkiin ja sinisiin farkkuihin.