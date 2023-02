Musta mönjä Päijänteen jäällä ihmetytti kalastajia Jämsässä – tutkimukset paljastivat poikkeavia pitoisuuksia lyijyä, fosforia ja polttoöljyä

Jämsässä on joulu-tammikuun äimistelty Päijänteen jäälle ilmestynyttä moskaa. Nyt sen koostumukseen on saatu selvyyttä, mutta mönjän lähde on epäselvä.

Harrastekalastajat Hannu Kukkonen ja Kari Vainiomäki ovat tänä talvena löytäneet outoa ainesta Päijänteen jäältä Kaipolan edustalla.