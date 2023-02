Kun eroottinen hieroja päätti kertoa julkisesti työstään, hän varautui tappouhkauksiin – palautteen laatu yllättikin täysin

Viikonloppuna julkaistun artikkelin myötä Keinosen puhelin on piipannut tasaiseen tahtiin. ”Olen itkenyt ilosta”, hän kertoo. Video: Sanni Isomäki / Yle

Yle julkaisi lauantaina jutun, jossa käsiteltiin Kaisla-Kerttu Keinosen uravalintaa eroottisena hierojana. Julkaisun jälkeen Keinonen on saanut runsaasti kannustavaa palautetta siitä, että joku uskaltaa puhua aiheesta.

– Olin henkisesti valmistautunut saamaan tappouhkauksia, muita uhkailuja ja vaikeista tunteista nousevaa haukkumista ja vihaa.

Viestejä on tullut laidasta laitaan erilaisilta ihmisiltä. Palautteen mukaan juttu vapautti ihmisiä nauttimaan omasta seksuaalisuudestaan.

Kuvakaappaus yhdestä Keinosen saamasta viestistä. Lähettäjän nimi on rajattu pois yksityisyyden suojaamiseksi, mutta lähettäjältä on saatu lupa viestin julkaisuun.

Aktivismi ja solidaarisuus isossa roolissa

Keinosen pelko ikävästä palautteesta on ymmärrettävä. Usein erilaista elämää elävät ihmiset herättävät paljon keskustelua, niin puolesta kuin vastaan.

Esimerkiksi joulukuussa Yle kertoi ääriminimalisti Sari Simoskasta. Tuolloin sosiaalisen median kommentointi äityi ajoittain rajuksi.

Miksi seksityöntekijästä kertova juttu keräsi huomattavasti vähemmän soraääniä? Ovatko alaan liittyvät ennakkoluulot jo vähentyneet?

Ovat ja eivät, vastaa Sexpo-säätiön puheenjohtaja Tiia Forsström. Hän on seksuaaliterapeutti ja seksityöaktivisti. Forsström on ollut alalla 10 vuotta ja kertonut siitä julkisuudessa vuosia sitten. Jo silloin Forsström ihmetteli odotettua positiivisempaa vastaanottoa.

Vuosien aikana moni asia on kuitenkin muuttunut entisestään.

– Silloin meitä omalla nimellä ja kasvoilla toimivia oli häviävän pieni määrä, ei juuri ketään. Minulla oli aika yksinäinen olo. Tänä päivänä meitä on todella paljon, ja kuten missä tahansa muussakin vähemmistöryhmäkysymyksessä, on sillä ihan valtavasti merkitystä, että kulttuurissa esiintyvien kuvien kautta ihmisten mielikuvat muuttuvat mielikuvituksen tuotteista eläviksi ihmisiksi.

Tiia Forsströmin mielestä seksuaalisuuteen ja etenkin seksin tekemiseen liittyvät aiheet ovat niin intiimejä, että niihin liittyvien asenteiden muuttuminen vie aikaa eikä muutos välttämättä koskaan ulotu kaikkiin ihmisiin. Kuva: Jirina Alanko

Myös seksi- ja erotiikka-alaan liittyvä aktivismi ja solidaarisuus ovat lisääntyneet koko ajan. Tämä on Forsströmin mukaan luontevaa seurausta siitä, että asioista puhutaan yhä enemmän etenkin omilla kasvoilla.

Vielä muutama vuosi sitten seksityöksi miellettiin lähinnä vain fyysinen seksi. Esimerkiksi strippaaminen, hieronta ja dominapalvelut koettiin sen sijaan parempina tai kunniallisempina aloina, eivätkä tekijät kutsuneet niitä seksityöksi.

Seksityöntekijöiden näkyminen mediassa auttaa murtamaan alaan liittyviä asenteita hitaasti mutta varmasti.

– Yhä enemmän tulee ihmisiä, jotka sanovat että ”kyllä, minä olen seksityöntekijä. Tarjoan dominapalveluja, olen seksityöntekijä. Strippaan, olen seksityöntekijä.”

Osa seksityöntekijöistä jää yksin

Vaikka avoimuus on lisääntynyt, toisenlaisiakin kokemuksia on.

Samaan aikaan, kun seksimyönteisyyden arvostus sekä salliva ja utelias suhtautuminen kaikenlaisiin ilmiöihin kasvavat, on olemassa ihmisiä, jotka kokevat jäävänsä tästä kaikesta osattomiksi.

– Minulla on kollegoja, joiden kokemus on hyvin toisenlainen, eikä heidän lähipiirissä ole ketään, jolle uskaltaisi puhua. Heidän arkitodellisuudessaan vastaanotto on superkielteinen, Forsström harmittelee.

Kaisla-Kerttu Keinosen pelko täysin lytätyksi tulemisesta osoittautui vääräksi. Vaikka soraääniäkin kuului, jäi palautteesta silti kannustava ja hyvä mieli jatkaa valitulla alalla. Kuva: Sanni Isomäki / Yle

Kaisla-Kerttu Keinosen ulostulo oli pieni askel eteenpäin asenteiden muuttamisessa. Tiia Forsströmin unelmien mediamaailmassa seksityöntekijöitä ei nostettaisi otsikkoon vain ammattinsa vuoksi.

Parasta olisi, jos seksialan työntekijät valtavirtaistettaisiin eli asetettaisiin mukaan johonkin laajempaan kontekstiin.

– Sellainen muistuttaa kaikkein tehokkaimmin siitä, että tässä on kyse työstä muiden töiden joukossa.

