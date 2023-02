Kati Partanen on toistuvasti pakannut laukkunsa pikavauhtia ja lähtenyt auttamaan katastrofialueille

Punainen Risti lähettää avustustusryhmiä kriisialueille maiden pyynnöstä. Sairaanhoitaja Kati Partanen on yksi delegaateista, jolla on valmius lähteä muutamassa päivässä auttamaan esimerkiksi maanjäristyksen kärsimille alueille.

Jyväskyläläisen sairaanhoitaja Kati Partasen koti on ympäröity esineillä, jotka tuovat mieleen satoja tarinoita maailmalla tapahtuneista katastrofeista ja ihmiskohtaloista niiden keskellä. Partanen on kuulunut vuosia Suomen Punaisen Ristin kansainväliseen reserviin, eli siihen porukkaan, joka lähetetään avustamaan suurimpien kriisien keskelle.

Turkissa tapahtunutta suurta maanjäristystä Partanen on seurannut tiiviisti uutisista.

– Kun Turkin kaltaisia tilanteita tulee, totta kai kaikki delegaatit ovat hereillä.

Tänään hänelle tuli SPR:ltä viesti, jossa kerrottiin, että Turkin tilannetta ja avun tarvetta kartoitetaan. Delegaatteja pyydettiin seuraamaan viestintää.

– SPR lähestyy meitä tekstiviestein, ja kun avustusryhmää ryhdytään kokoamaan, delegaatit voivat ilmoittautua mukaan.

Lähtö avustuskohteisiin tulee muutaman päivän varoitusajalla ryhmän kokoamisen jälkeen. Partanen kertoo, että Punainen Risti ei mene auttamaan, ilman että maa itse pyytää virallisesti apua.

Punainen Risti on merkki toivosta

Turkki on nyt pyytänyt apua niin EU:lta kuin kansainväliseltä Punaiselta Ristiltäkin. Myös Suomesta on apua luvattu lähettää, kunhan Turkin Punainen Puolikuu täsmentää millaiselle avulle on tarvetta.

Partanen sanoo, että avustustyöntekijöitä on maanjäristysalueella vastassa epätoivo: kodit ovat tuhoutuneet, omaisia on kateissa ja mielessä huoli, siitä kuinka tästä selvitään.

– Kun ihmiset näkevät että Punainen Risti tai Punainen Puolikuu tulee paikalle, on se merkki toivosta. Sitä toivoa me menemme sinne antamaan.

Partanen sanoo Suomen erikoistuneen sairaaloissa ja klinikoilla tapahtuvaan avustustyöhön.

– Ensimmäisen avustusporukan mukana lähtee aina kenttäsairaala, joka pystytetään heti toimintakuntoon.

Partanen tietää mistä puhuu, sillä hän on nähnyt sodan ja maanjäristyksen runtelemia paikkoja niin Etelä-Sudanissa, Pakistanissa, Haitissa kuin Thaimaassakin.

Kati Partanen oli avustustyössä Irakissa vuonna 2017. Konfliktialueilla työskentely on lähellä sydäntä. Partasen perhe suorastaan ihmettelisi, jos mummi ei lähtisi komennukselle.

Vuosien varrella hän on tehnyt neljätoista avustusmatkaa, joiden kesto on vaihdellut aina viikoista puoleen vuoteen. Perinteisen sairaanhoitajan työn lisäksi on hän toiminut kriisikohteissa psykososiaalisen tuen sairaanhoitajana.

– Fysiikka ja psyyke kulkevat aina käsi kädessä. Minun mielestä sairaanhoitajan työhön kuuluu myös psyykkinen tuki potilaalle.

Hän kertoo, että ensin on saatava ihmisille perusasiat kuntoon ennen kuin henkisen puolen traumoja voidaan alkaa purkamaan.

– Katto pään päälle, mikä luo turvallisuutta ja fysiikka kuntoon. Sitten vasta on voimavaroja ryhtyä käsittelemään psyykkisiä asioita.

Partanen on ollut mukana kehittämässä menetelmää, jossa lapset kertovat traumaattisista kokemuksistaan esimerkiksi piirtäen ja omaa tarinaansa kertomalla. Hän aloittaa työn yleensä pyytämällä lapsia piirtämään minkä tahansa kuvan. Kuunteleminen ja tukeminen auttaa lapsia selviämään kokemastaan.

Partasen kotoa löytyy muun muassa kriisialueiden lasten piirtämiä kuvia. Vasemman käden kuvassa Haitilla loukkaantuneen pojan piirtämä kuva ja oikeassa kädessä ukrainalaisen lapsen tekemä piirros. Kuva: Minna Matintupa / Yle

”Koen olevani onnekas ja rikas”

Avustustyöntekijän näkökulmasta maanjäristysalueella työskenteleminen eroaa sota-alueella auttamisesta siinä, että maanjäristysten aiheuttamat vammat ovat yleensä lievempiä.

– On luunmurtumia, päähän kohdistuneita vammoja sekä haavoja. Meillä on Punaisella Ristillä tietyt protokollat erilaisten vammojen hoitoon ja niiden mukaan edetään.

Turkin maanjäristyksestä aiheutunut kriisi on luonnon aiheuttama, toisin kuin ihmisten aiheuttamat sodat. Partanen sanoo, ettei sillä ole ihmisen kannalta merkitystä mikä katastrofin syy on.

Hän muistuttaa, että joka paikassa maasta, kulttuurista tai ihonväristä välittämättä ihmiset ovat samanlaisia.

– Meillä on sama kipu, sama jano ja nälkä, sama läheisyydentarve kaikilla. Tietysti jokainen kokee traumat eri tavoin ja tuki pitää sen mukaisesti järjestää.

Vuosi toisensa jälkeen Partanen on lähtenyt kriisialueille auttamaan. Nyt eläkkeelle jäätyään on hän ilmoittanut SPR:lle, että hän on valmis lähtemään ainoastaan psykososiaalisen puolen avustustehtäviin.

– Minä saan sieltä paljon enemmän kuin mitä annan niille ihmisille. Se on se syy, miksi olen tätä työtä vuosia tehnyt. Koen olevani onnekas ja rikas, kun olen päässyt kokemaan kaikki nämä asiat.

