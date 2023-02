Amissa maksoi liian pientä palkkaa ja jätti palkkalaskelmat antamatta – uhkasakkokaan ei saanut työsuhdeasioita kuntoon

Aluehallintoviraston tarkastaja vieraili Amissan leipomossa joulukuussa. Avi on aiemmin huomauttanut työnantajaa lukuisista puutteista työsuojeluasioissa ja perännyt niiden ratkaisemista uhkasakolla.

Keuruulaisen Amissan leipomon työsuojeluasioiden rikkeet ovat jatkuneet uhkasakosta huolimatta. Asia selviää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tarkastuskertomuksesta. Tarkastaja vieraili leipomossa yhdessä poliisin kanssa 20. joulukuuta.

Leipomosta puuttuivat työvuoroluettelo ja työaikakirjanpito. Työntekijät kertoivat tarkastajalle, etteivät he ole saaneet palkkalaskelmia. Lisäksi leipomossa työskenteli kaksi työntekijää, joiden tuntipalkka oli alle alan työehtosopimuksen minimin.

Tarkastajan näkemiin työsopimuksiin ei oltu merkitty työssä noudatettavaa työehtosopimusta. Lisäksi kaikkien työntekijöiden työsuhteen ehtoja ei oltu ilmoitettu te-toimistoon lain edellyttämällä tavalla.

Amissan ongelmat ovat paljon työsuojeluasioita laajempia. Leipomo nousi otsikoihin tammikuussa lukuisten ongelmiensa ja yrittäjän vangitsemisen myötä. Sittemmin yrittäjä on vapautettu.

Amissa on valmistanut erilaisia pakattuja leipomotuotteita, kuten lörtsyjä ja lihapiirakoita, valtakunnalliseen myyntiin. Leipomo on toiminut Keuruun entisen varuskunnan alueella.

Taustalla useita huomautuksia ja uhkasakko maksuun

Avi on huomauttanut työnantajaa useaan otteeseen lukuisista työsuojeluasioiden rikkomuksista.

Viime vuoden syyskuussa yrittäjä tuomittiin yhteensä 9 000 euron uhkasakkoihin työsopimusten, työaikakirjanpidon ja palkkalaskelmien puutteiden takia. Koska tilanne ei uhkasakosta huolimatta parantunut, tuomittiin yrittäjä maksamaan summa.

Uhkasakot ovat työsuojeluasioissa melko harvinaisia. Yleensä uhkasakon saanut työnantaja korjaa asiat ennen kuin se tuomitaan maksettavaksi.

– Tarkastaja on mennyt joulukuussa paikanpäälle katsomaan, mikä tilanne siellä on. Hän on tarkastuksen jälkeen siirtänyt asian työsuojeluviranomaiselle kehotusta antamatta, koska aikaisemmat kehotukset eivät ole johtaneet asian korjaamiseen, sanoo ylitarkastaja Tuija Rönnholm avista.

Seuraavaksi työsuojeluviranomainen harkitsee uusia toimia. Niitä ei Rönnholmin mukaan ole vielä ehditty pohtia, koska tuorein joulukuun tarkastuskertomus valmistui vasta 27. tammikuuta.

– Yleisesti ottaen harkittavana on kaksi polkua. Voimme ryhtyä valmistelemaan velvoittavaa päätöstä, jolloin työnantaja yritetään sakon uhalla saada noudattamaan lainsäädäntöä tulevaisuudessa. Voimme myös tutkailla menneitä tapahtumia ja pohtia, onko asiassa syytä tehdä ilmoitusta poliisille, Rönnholm kuvaa.

Ratkaisut eivät sulje toisiaan pois, vaan niiden käyttöä arvioidaan toisistaan riippumatta.

Yrittäjä: Töitä tilauksen mukaan, ilmainen asunto ja välipalat

Yrittäjä kommentoi tuoreimmassa tarkastuksessa havaittuja puutteita aville puhelimitse tammikuussa.

Hän kertoi muun muassa, että liian pientä palkkaa saavien kanssa oli sovittu palkasta. Hän totesi myös, että he saavat asua yrittäjän hallinnoimissa tiloissa ilmaiseksi ja syödä välipaloja ilmaiseksi.

Työvuoroluettelolle hän ei nähnyt tarvetta.

– Ei ole säännöllistä työaikaa, vaan töitä tehdään tilausten mukaan, hän kommentoi tarkastuskertomuksen mukaan.

Raportissa todetaan, että se ei ole riittävä syy olla pitämättä työvuoroluetteloa.

– Työntekijät ovat ilmoittaneet työtuntinsa tekstiviestillä. Jos työt jatkuvat, siirrytään kuukausipalkkaan, yrittäjä totesi puolestaan työaikakirjanpidon puuttumisesta.

Avin mukaan kuukausipalkka ja tekstiviesti-ilmoitukset eivät poista velvollisuutta työaikakirjanpitoon.

Työnantajan mukaan työntekijät ovat saaneet palkkalaskelmat tai sitä vastaavat tiedot viestillä, joka löytyy heidän verkkopankistaan. Hän ei kuitenkaan esittänyt tarkastajalle palkkalaskelmia, eikä pelkkä kertomus niiden toimittamisesta riitä.

Työehtosopimuksiin liittyviä puutteita yrittäjä kommentoi sanomalla, ettei hän ollut tietoinen velvollisuuksista.

Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo. Se on toimitettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen ajanjakson alkamista. Lisäksi työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin.

Palkanmaksun yhteydessä työnantajan on annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

