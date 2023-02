Näiden tavaroiden pitäisi löytyä jokaisesta suomalaisesta kodista – katso lista

Suomessa vietetään ensimmäistä valtakunnallista Varautumispäivää tiistaina 7. helmikuuta. Päivä on valittu numeroparin 72 perusteella. Alan järjestöjen ja virastojen yhteinen suositus on, että jokaisen kotitalouden tulisi olla varautunut vähintään 72 tunnin ajaksi (siirryt toiseen palveluun).

Suomen Pelastusalan keskusliitosta kerrotaan, että varautuminen on viime aikoina kiinnostanut suomalaisia ennennäkemättömän paljon.

– Kursseilla opetetaan kansalaisille ihan perusarvoja varautumisesta. Mitä kaikkea kotona tulisi olla, jotta pärjäisi 72 tuntia täysin omillaan. Ei pelkästään taskulamput ja ruoka, vaan myös esimerkiksi lääkkeet ja vesi, kertoo Länsi-Suomen Pelastusalan liiton koulutuspäällikkö Anssi Lamminen.

Kotivaraan kuuluvat ainakin: Vesiastiat (puhtaat ja kannelliset) Helposti valmistettavaa ja kaikille perheenjäsenille sopivaa ruokaa Lemmikkien ruokaa Mitä muuta kotona on hyvä olla? Paristoilla toimiva radio ja paristoja Paristoilla toimiva taskulamppu ja paristoja Varavirtalähde esimerkiksi puhelimen lataamista varten Retkikeitin ja tulitikut Käteistä rahaa Välttämättömät lääkkeet Joditabletteja Hygieniatarvikkeet Ensiaputarvikkeet Käsisammutin/sammutuspeite

Varautumiskoulutukset kiinnostavat entistä enemmän

Varautumiskoulutuksia on myös pidetty aiempaa enemmän ja 72 tuntia -kouluttajiksi on kouluttautunut selkeästi enemmän ihmisiä kuin aiemmin. Osallistujien määrä nelinkertaistui aiempaan vuoteen verrattuna. Yhteensä Suomessa on 560 varautumiskouluttajaa, joista moni pitää koulutuksia vapaaehtoisina.

Lamminen korostaa, että vaikka maailmanpoliittinen tilanne on viime aikoina ollut huolestuttava, voi ongelmia syntyä myös lähempänä.

– Monilla on vielä hyvässä muistissa kymmenen vuoden takainen Tapani-myrsky. Syy sähköjen katkeamiseen voi siis olla luonnonkatastrofikin. Emme tietenkään ole erillään maailmanpolitiikasta, joten tällainen valtakunnallinen varautumispäivä on hyvä herätys. Jokaisen on hyvä miettiä, onko kodissa kaikki mitä tarvitaan hädän hetkellä.

Kuluvalla viikolla vietetään myös Hätänumeroviikkoa. Viikon juhlapäivä on vuosittain 11. helmikuuta. Jo perinteeksi muodostunutta 112-päivää on vietetty Suomessa vuodesta 1997 lähtien.

