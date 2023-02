Bollywood-toimintaleffa Pathaan on suututtanut sekä hindut että muslimit, mutta on noussut jättisuosioon – myös Suomessa

Kuva: Courtesy Everett Collection/All Over Press

Pathania on länsimaissa kuvattu muun muassa Intian Mission Impossible -elokuvaksi. Leffassa riittää vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Supertähti Shah Rukh Khanin pääosittama vakoilutrilleri on noussut Suomen katsotuimmaksi Bollywood-leffaksi.

Pathaan on elokuva, jota voi pitää jopa Bollywood-mittakaavassa tapauksena. Pelkkä tammikuun alussa julkaistu twiitti elokuvan trailerista on kerännyt tähän mennessä 12,9 miljoonaa katsojaa.

Katso englanniksi tekstitetty traileri tästä (siirryt toiseen palveluun).

Tammikuun 25. päivänä yli sadassa maassa ensi-iltansa saanut elokuva on tuottanut tekijöilleen jo yli 100 miljoonaa dollaria.

Elokuva on vetänyt täysiä katsomoita myös Suomessa. FinBolly Moviesin levittämää leffaa on esitetty Finnkinon teattereissa kuudella paikkakunnalla ja muutamissa pistenäytöksissä tämän lisäksi. Se keräsi jo ensimmäisellä viikolla yli 3000 katsojaa, mikä on enemmän kuin mikään aiempi Bollywood-elokuva.

Pathaan on räjähtävä ja roisia huumoria viljelevä toimintaelokuva. Siinä keinoja kaihtamaton Intian salaisen palvelun agentti taistelee pakistanilaista terroristiryhmää vastaan. Pelkästään elokuvan alkuasetelma on saanut useat tahot kimmastumaan.

Pathaan-elokuvaa on arvosteltu Intiassa riettaista asuista ja asenteesta. Shah Rukh Khanin ja Deepika Padukonen esittämät agentit rentoutuvat rannalla. Kuva: FinBolly Movies

Elokuvan pääroolissa on Bollywoodin supertähti Shah Rukh Khan, joka tunnetaan mediassa nimellä SRK. Hän on ollut poissa valkokankaalta joitakin vuosia henkilökohtaisen elämän haasteiden vuoksi. SKR:n räjähtävä paluu on singonnut Pathaanin ennennäkemättömään suosioon.

Hindut loukkaantuivat jo ennakkomarkkinoinnin vuoksi

Kirjailija ja elokuvakriitikko Saibal Chatterjee sanoo BBC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että vielä muutama vuosi sitten Bollywood oli unelmatehdas, joka tuntui leijuvan uskonnollisten ja poliittisten skismojen yläpuolella. Vain viihteellä oli merkitystä ja siitä nauttivat kaikki tasapuolisesti. Nyt intialainen elokuva-ala on alkanut polarisoitua.

Maan kimurantti poliittinen arki heijastuu Bollywoodiin. Intiaa on johtanut vuodesta 2014 lähtien hindunationalistina pidetty pääministeri Narendra Modi.

Kovan linjan hinduryhmät hermostuivat jo toimintaleffan nimestä: Pathaan, joka on sekä elokuvan että päähenkilön nimi, tarkoittaa pataaneja eli paštuja. Paštut ovat etninen muslimiryhmä, joka elää Pakistanin ja Afganistanin alueella. Elokuvassa kuitenkin taistellaan muslimeja vastaan.

Elokuvassa esiintyy myös John Abraham. Kuva: Courtesy Everett Collection/All Over Press

Kun Pathaan-elokuvan ennakkomarkkinointitiimi alkoi levittää leffan musiikki- ja tanssikohtauksia someen, niissä nähtiin pian hinduvastaista mielialaa.

Naispääosan esittäjä, Bollywoodin supertähti Deepika Padukone tanssii elokuvassa rannalla sahramin värisessä uima-asussa. Kappaleen nimi on Besahram Rang, joka tarkoittaa hindiksi 'häpeämätön väri'. Sahrami on kuitenkin hinduille kaikkea muuta kuin häpeämätön. Väriä pidetään uskonnollisena ja pyhänä.

Hindunationalistien mielestä Pathaan on provosoiva. Se kehottaa katsojia säädyttömään elämään ja riettaaseen alastomuuteen. Aiemmin koko Intian tähtenä ja lähettiläänä tunteman SRK:n muslimitausta on sekin nostettu tikunnokkaan.

Äärihindut ovat yrittäneet boikotoida elokuvaa, julisteita on revitty alas ja elokuvateattereiden edessä on järjestetty mielenosoituksia.

Kaikki on ollut turhaa. Yleisö pakkautuu illasta toiseen nauttimaan Intian James Bondin reippaista otteista ja kauniista naisista. Suurin osa ottaa valkokankaan tapahtumat silkkana ajanvietteenä.

Shah Rukh Khanin fanit juhlivat elokuvan ensi-iltaa Kolkatassa, Intiassa 25. tammikuuta. Kuva: Debarchan Chatterjee/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Pakkomielteenä Pakistan

Pakistanilainen kirjailija ja kolumnisti Fatima Bhutto kirjoittaa The Guardian -lehdessä (siirryt toiseen palveluun), että intialaisella elokuvateollisuudella on pakkomielle Pakistanista.

Vaikka Intialla on Bhutton mukaan enemmän rajariitoja vaikkapa Kiinan kanssa kuin Pakistanin, elokuvissa pahuus tulee aina Pakistanista. Niin myös Pathaan-elokuvassa.

Pathaan-elokuvassa ei ole säästelty aseissa ja erikoistehosteissa. Kuva: FinBolly Movies

Bhutton mielestä se on sääli ja hämmentävää, sillä pakistanilaiset ovat uskollisia Bollywood-faneja ja intialaisen elokuvan suurkuluttajia. Hämmennystä lisää, että Bollywoodin suurimmat tähdet ovat melkein kaikki pakistanilaisten lailla muslimeja. Niin myös Pathaan-elokuvan pääsankari SRK.

Bhutto kuvaa Intian nykyistä ilmapiiriä kireäksi ja kertoo, että intialaisille muslimeille huudellaan kehotuksia palata takaisin Pakistaniin, vaikka näiden suvut olisivat olleet intialaisia niin kauan kuin muisti kantaa.

Pakistanilaiset ovat seuraanneet hämmentyneinä myös muslimitaustaisten elokuvatähtien ja äärihindu-pääministerin veljeilyä. Pakistanissa eletään Bhutton mukaan jonkinlaista kulttuurista renessanssia. Samaan aikaan rajan takaisessa hittileffassa räiskitään terroristeja tuliaseilla ja lauletaan sitten rannalla bikineissä.

Suomalaisetkaan eivät halua jättää Pathaania väliin

Siddharth Anandin ohjaama action-spektaakkeli Pathaan sai Suomessa ensi-iltansa samaan aikaan maailman ensi-illan kanssa. Leffa nähdään täällä alkuperäisenä hindinkielisenä versiona englanninkielisin tekstityksin.

Pathaan jatkaa Suomessa edelleen ja pääkaupunkiseudun näytöksiä on lisätty.

