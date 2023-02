Latvialainen yritys kiistää ukrainalaisten hyväksikäytön Tampereen jättityömaalla ja saattaa haastaa Rakennusliiton oikeuteen

Kiistely Tampereen keskuspuhdistamon työmaalla työskentelevien ukrainalaisten ympärillä kiihtyy.

Ukrainalaiset Suomeen välittänyt latvialainen yritys sanoo valmistelevansa Rakennusliiton haastamista oikeuteen. Yrityksen edustaja Artūrs Sisoļatins kertoo Ylelle, että yritys harkitsee ottavansa yhteyttä Latvian poliisiin ja samalla selvittää, miten se voisi hakea oikeutta Suomessa.

Sisoļatins sanoo, että Rakennusliitto on pilannut yrityksen maineen julkaisemalla tietoja ukrainalaisten tilanteesta Tampereen Sulkavuoren työmaalla. Hänen mukaansa liiton tiedot ovat olleet virheellisiä ja ne ovat muuttuneet matkan varrella.

– Tämä ei ole oikein eikä normaalia, Sisoļatins sanoo.

Rakennusliitto sanoo olevansa valmis mahdolliseen oikeusjuttuun.

– Yritys voi haastaa meidät oikeuteen. Meillä perusteet pitävät, sanoo Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen.

Palosen mukaan Rakennusliitolla on näyttöä siitä, että ukrainalaisille on maksettu työstä liian vähän. Liitto on aiemmin kertonut, että nettopalkka on jäänyt kokeneillakin työntekijöillä kymmenen euron tuntumaan.

Palonen sanoo, että Rakennusliiton mukaan ukrainalaiset voi palkata työsuhteeseen.

Pääurakoitsija kielsi kevytyrittäjyyden

Runsaat kaksi viikko sitten Rakennusliitto syytti kovin sanoin, että ukrainalaisia työntekijöitä on käytetty törkeästi hyväksi Sulkavuoren työmaalla. Rakennusliiton mukaan ukrainalaisia sotapakolaisia oli siirretty niin kutsutuiksi kevytyrittäjiksi ja heille oli maksettu työstä aivan liian vähän.

Torstaina Sulkavuoren työmaan pääurakoitsija tiedotti, että se kieltää kevytyrittäjyyden Sulkavuoren työmaalla. Tällä pääurakoitsija haluaa varmistaa alihankintaketjujen lain ja työehtosopimusten mukaiset korvaukset.

Latvialaisen yrityksen mukaan ainakin 19 ukrainalaista haluaisi jatkaa itsensä työllistäjinä.

– Jos ukrainalaiset ovat itsensä työllistäjiä, heidän on helpompi palata kotiin ja aloittaa uusi elämä siellä, jos sota loppuu, Artūrs Sisoļatins sanoo.

Yritys katsoo, että ukrainalaisille on maksettu työstä tarpeeksi. Sisoļatinsin mukaan heille on jäänyt käteen 11–14 euroa tunnissa. Sisoļatins sanoo myös, että yritys on muun muassa maksanut ukrainalaisille majoituksen ja työmatkat Suomessa.

Sulkavuoressa rakennetaan kuuden Pirkanmaan alueen kunnan ja kaupungin yhteistä jätevedenpuhdistamoa. Hankkeessa ovat mukana Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.