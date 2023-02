Suomi lähettää asiantuntijoita ja teknisen tuen tiimin avuksi Turkin maanjäristysalueelle

Joukko suomalaisia asiantuntijoita lähtee tiistaiaamuna Turkkiin auttamaan pelastustöissä. Tiistaina Turkkiin lähtevään ryhmään kuuluu seitsemän suomalaista pelastustoimen ja ICT-alan ammattilaista.

He kuuluvat Suomen kansainvälisestä pelastustoiminnasta vastaavaan ryhmään, jota kutsutaan nimellä Finn Rescue Team (FRT). Sen toimintaa koordinoi Pelastusopisto.

Sisäministeriö päättää pelastustoimen avunannosta ulkomaille. Sisäministeriön erityisasiantuntija Pekka Tiainen osallistui tänään iltapäivällä palaveriin, jossa oli mukana myös turkkilaisia. He kertoivat palaverissa tilanteen olevan Turkissa vielä kaoottinen.

Uhriluvun pelätään kasvavan ilmoitetusta. Jälkijäristykset ovat vaikeuttaneet entisestään tilannetta.

– Kahden isoimman järistyksen välinen etäisyys on 160 kilometriä, joten alue on laaja. Alueella on myös kylmä ja sataa lunta, Tiainen kertaa turkkilaisten kokouksessa kertomaa.

Tiainen lähtee myös itse tiistaiaamuna Turkkiin maanjäristysalueella. Hän johtaa monikansallista ryhmää, joka koordinoi EU:n antamaa apua. Ryhmään kuuluu hänen lisäkseen kaksi suomalaista ja muun muassa norjalaisia, ranskalaisia ja latvialaisia.

– Kyllä tässä pyörii koko ajan mielessä se, mitä pakkaan mukaan, Tiainen kertoo puhelimessa ajaessaan kotiin pakkaamaan.

Hän on ollut kaksitoista kertaa mukana pelastoimissa ulkomailla.

– Turkin järistys muistuttaa Nepalin järistystä vuonna 2015. Alue on vuoristoista, jossa on hankala kulkea. Alue on myös laaja. Pitää perustaa useita johtokeskuksia, joissa voidaan johtaa alueellista koordinaatiota.

Suomi auttaa yhdessä pohjoismaiden kanssa

Aamulla Sisäministeriön erityisasiantuntija Pekka Tiainen lentää Turkkiin. Hän tapaa tiiminsä Ankarassa.

– Osan tunnen entuudestaan, mutta en kaikkia. Haluan nähdä porukan ensin. Osaan sitten jakaa hommat, Tiainen kertoo.

Ankarasta he siirtyvät maanjäristysalueelle. Tarkkaa paikkaa Tiainen ei vielä tiedä.

– Tätä tehdään isolla humanitaarisella sydämellä, Tiainen sanoo.

Suomesta lentää myöhemmin tiistaina Turkkiin myös neljän hengen teknisen tuen tiimi TAST. Se auttaa pystyttämään onnettomuusalueelle johtokeskuksen Tiaisen johtamalle ryhmälle. He ovat valmistautuneet olemaan kolme viikkoa Turkissa.

Suomi tekee yhteistyöstä Ruotsin ja Tanskan kanssa tiimin telttaleirin rakentamisessa.

– Sinne viedään teltat, tietokoneet, tilannekartat ja lämmittimet telttoihin, Tiainen kuvaa Suomen teknisen tuen tiimin lähtöä Turkkiin.

Suomi toimii osana EU:n pelastuspalvelua. ERCC eli Emergency Response Coordination Center koordinoi EU:n antamaa hätäapua. Turkki johtaa pelastustoimia alueella.

Telttoihin rakennetussa johtokeskuksessa kerätään tietoa tilanteesta. Seurataan sitä, mistä on esimerkiksi pulaa.

– Jos tulee tieto, että tarvitaan vielä viisi lääkintätiimiä lisää, tieto välitetään Brysselin hätäavun koornidaatiokeskukseen. Siellä sitten puolestaan katsotaan, mitkä maat voivat lähettää lääkintätiimejä Turkkiin, Tiainen kuvaa koordinaation merkitystä kriisialueella.

Onnettomuusalueelle perustettu johtokeskus voi tarjota myös asiantuntemusta avun koordinoimiseksi. Esimerkiksi satelliittikuvia tutkimalla nähdään, missä apua tarvitaan.

Hän kertoo, että kansainvälisen avun koordinaation tarpeeseen havahduttiin Armenian maanjäristyksessä vuonna 1988, jolloin samaa sortunutta korttelia saatettiin tutkia pelastuneiden varalta useampaan kertaan eri maiden pelastajien toimesta.