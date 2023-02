Lappajärvellä tehtiin maailmanennätys: kaikkien aikojen suurin jääkaruselli pyörii nyt

Lappajärven jääkarusellin halkaisija on 516 metriä.

Maailman suurin jääkaruselli saatiin pyörimään Lappajärvellä maanantaina 6.2. kello 14.15, ja samalla maailmanennätys siirtyy Yhdysvalloista takaisin Suomeen.

Karuselli pidetään liikkeellä yön yli ja tiistaina 7.2. kello 9 pyöritetään dokumentoitu, virallinen kierros.

Karusellin halkaisija on 516 metriä, jään paksuus 42 senttiä ja massa on noin 78 000 tonnia. Karusellin kantavuus on noin 100 000 henkilöä.

Jääkaruselli yritettiin rakentaa valmiiksi viikko sitten, mutta konerikkojen ja sahausvirheiden vuoksi työt oli lopetettava sunnuntaina 29.2. Sahaustiimi työskenteli sen jälkeen salaa.

– Halusimme pitää tämän salassa kahdesta syystä: työrauha sekä yllätyksellisyys, toteaa jääkarusellin puuhamies Janne Käpylehto.

Edellinen ennätys 405 metriä oli yhdysvaltalaisen Chuck Zwillingin nimissä. Hän saapuikin tiiminsä kanssa auttamaan jääkarusellin rakentamisessa 26.-29.1.

