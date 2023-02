Näyttely, jota kenenkään ei soisi näkevän: pelastuslaitos teippasi ambulanssinsa täyteen taidetta

Jokainen Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen 16 ambulanssista on nyt taidelanssi. Taiteen toivotaan tuovan potilaalle turvaa mahdollisesti pelottavaan ambulanssimatkaan.

Ihminen on melko onnekas, jos hän ei tarvitse koskaan ambulanssikyytiä. Jos ambulanssiin kuitenkin joutuu turvautumaan Kanta-Hämeessä, matkan toivotaan helpottuvan hieman taiteen avulla. Jokaisessa pelastuslaitoksen ambulanssissa on tarratoisintoja jostain Hämeenlinnan taidemuseon kokoelman teoksesta.

Idea taidelansseista on Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitopäällikkö Lasse Hakalan. Hakala sanoo, että taide ambulanssissa ei pelasta kenenkään henkeä.

– Ambulanssiin kun joutuu ensihoidon potilaaksi, tilanne on usein pelottava ja jännittävä. Jos siinä kohdassa pystyy hakemaan jotain turvaa tai kohdentamaan katseensa johonkin yksityiskohtaan, se voi hiukan viedä ajatuksia ikävästä tilanteesta. Se tässä on ajatus.

Sairaaloissa taidetta on ollut pitkään, mutta Hakala ei ole kuullut, että muualla Suomessa olisi taidelansseja.

– Kanadan Quebecissä oli reilu vuosi sitten joku kokeilu. Ehkä yksi teos oli liimattu johonkin kohtaan ambulanssia, mutta siitä ei sen jälkeen kuulunut mitään. Ollaan ehkä aika uuden äärellä, Hakala arvelee pelastuslaitoksen ja taidemuseon yhteistyöstä.

Maisema Tuuloksesta teipattiin ensimmäiseen taidelanssiin

Ensimmäinen pelastuslaitoksen 16 ambulanssista sai seinälleen Hjalmar Munsterhjelmin teoksen Maisema Tuuloksesta.

Ihan kaikki taideteokset eivät sovellu ambulanssiin. Valitut teokset ovat neutraaleja ja rauhallisia, kuten luontoa ja kauniita värejä.

– Meillä on hyvin erilaisia potilaita. Suurin osa on tajuissaan ja ymmärtää ympäröivän maailman, mutta on potilaita, joilla tajunnantaso hämärtyy. Jos siihen luodaan elementtejä, jotka voi kokea pelottavaksi, se ei edistä tilannetta, Hakala kertoo.

Olli Hyvönen kiinnittää taivasta kuvaavaa tarraa ambulanssin kattoon. Yhteisömanageri Heidi Anttonen ja Lasse Hakala tarkastelevat tilannetta. Kuva: Tiina Kokko / Yle

Teosten valintoihin pääsivät vaikuttamaan Hämeenlinnan taidemuseon ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoidon henkilöstön lisäksi myös yleisö.

– Näyttää tosi hyvältä, sanoo taidemuseon yhteisömanageri Heidi Anttonen katsellessaan ensimmäisen ambulanssin muuntumista taidelanssiksi.

Idea taidelanssista tuntui alussa jännittävältä, mutta hetkisen kuluttua hyvinkin toteuttamiskelpoiselta.

– Taiteella on valtavasti hyvinvointivaikutuksia. Nähtiin, että taide voi olla turvaa tuova asia pelottavassa tai jännittävässä tilanteessa.

Taidelanssien teokset muodostavat näyttelyn, jota kenenkään ei soisi näkevän, ainakaan ambulanssin paareilla maaten. Niihin voi kuitenkin tutustua Hämeenlinnan paloasemalla 112-päivänä eli 11. helmikuuta, jolloin Pelastuslaitoksen taidelanssit esitellään yleisölle.

