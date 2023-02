Ruotsin ulkoministeri: Suomen ja Ruotsin olisi tärkeää edetä yhtä aikaa Natoon, mutta molemmilla mailla on myös omat intressinsä

Haavisto: Ruotsin ja Suomen Nato-hakemusten ratifiointi nyt Turkin käsissä

Yle kysyy, onko Suomen, Ruotsin tai Naton puolelta mahdollisesti odotettavissa aloitetta Suomen ja Ruotsin Nato-prosessien erottamiseksi.

Billströmin mukaan Turkin päätös on Turkin päätös. Billström ei kommentoi Suomen Nato-hakemusta.

Haaviston mukaan Ruotsin ja Suomen Natoon etenemimen on laillisesti selkeä asia – mailla on kaksi eri hakemusta, mutta hakemusten jättämisen ajankohta oli koordinoitu. Haaviston mukaan ratifiointi on nyt Turkin ja Unkarin käsissä.