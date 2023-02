Barents Observer: Norjalaisomisteinen hotelliketju joudutaan myymään Venäjällä pilkkahintaan

Norjalaisessa omistuksessa oleva iso hotelliketju myydään venäläiselle yhtiölle, kertoo norjalainen nettilehti Barents Observer (siirryt toiseen palveluun).

Vuosia Murmanskissa ja muissa venäläiskaupungeissa toiminut Park Inn by Radisson -hotelliketju siirtyy norjalaiselta Wenaasgruppenilta venäläiselle AFK Sistema -yhtiölle.

Murmanskissa hotellin nimi on Poljarnye Zori ja se sijaitsee kaupungin keskustassa kivenheiton päässä pääkatu Prospekt Leninasta. Hotelli on ollut yksi kaupungin parhaista ja se on ollut myös suomalaisten matkaajien suosiossa.

Lisäksi ketjulla on useita hotelleja Pietarissa, kaksi Moskovassa ja yksi Jekaterinburgissa. Yhteensä kauppa koskee kymmentä hotellia ja yli 4 000 hotellihuonetta. Poljarnye Zori -hotelli on toiminut Murmanskissa jo 1970-luvulta, ja Park Inn -ketjun alla vuodesta 2009.

Pakkoalennus ”epäystävällisten” maiden yrityksiltä

Norjalainen Wenaasgruppen myy hotellit 203 miljoonalla eurolla. Hotelliketju joudutaan myymään pilkkahinnalla eli vähintään 50 prosentin ”alennuksella” markkina-arvosta, sillä Venäjällä tuli joulukuussa voimaan laki, jonka mukaan ”epäystävällisistä” maista tulevien yritysten pitää myydä osakkeensa vähintään puoleen hintaan.

Lisäksi näiden yritysten pitää joko maksaa saamastaan hinnasta 10 prosenttia Venäjän valtiolle tai suostua myymään osakkeet osamaksulla. Asiasta uutisoi joulukuussa venäläinen nettilehti RBK (siirryt toiseen palveluun).

Kauppa tulee Sistema-yhtiön tiedotteen mukaan voimaan kuluvan vuoden ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä, eli maaliskuun loppuun mennessä, jos kaikki viranomaisluvat saadaan kuntoon.