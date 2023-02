Kuopiorockin pääesiintyjäksi Megadeth

Kuva: Steve C. Mitchell/EPA

Ensi kesän Kuopiorock -festivaalin pääesiintyjä on yhdysvaltalainen metalliyhtye Megadeth. Yhtye nähdään festivaalilla viiden vuoden tauon jälkeen.

Muita uusia julkaistuja esiintyjiä ovat muun muassa Amorphis, Michael Monroe, Samu Haber, Mariska et Atomirotta sekä Apulanta. Jo aiemmin on kerrottu, että tapahtumassa esiintyy muun muassa Ville Valon sooloyhtye VV, The 69 Eyes, Apocalyptica, Stam1na, uransa kesän lopussa päättävä Popeda sekä paikallisylpeys Turmion Kätilöt.

27.–29. heinäkuuta järjestettävä Kuopiorock on festivaalin 20-vuotisjuhla. Artisteja on yli neljäkymmentä ja esiintymislavoja neljä.

Ensimmäinen Kuopiorock juhlittiin vuonna 2003 Kuopion matkustajasatamassa. Sieltä festivaali siirtyi Väinölänniemelle 2004, jossa sitä on vietetty siitä lähtien.