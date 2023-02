”Amin” ja monet muut traumatisoituneina Suomeen saapuneet pakolaislapset tarvitsevat kuntoutusta, jonka järjestäminen on nyt vaarassa

Diakonissalaitos on kuntouttanut kidutettuja ja sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria useita vuosia. Tapasimme kuntoutukseen osallistuneen nuoren ja hänen vanhempansa.

Diakonissalaitoksen järjestämä kuntoutus kidutetuille lapsille ja nuorille on pyörinyt vuosia hankerahoituksella. Vuodenvaihteessa rahoitus kuitenkin päättyi. Säätiö toivoo valtiolta pysyvää rahoitusta toiminnalle.

Rahoituksen loppuminen tuli Diakonissalaitoksen Psykotraumatologiselle keskukselle yllätyksenä.

Kidutettujen lasten ja nuorten kuntoutusta järjestävä keskus on aiemmin saanut toimintaansa sisäministeriön valvomaa toimintatukea. Rahoitusta on saatu 12 vuoden ajan EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta AMIF:sta (Asylum, Migration and Integration Fund).

Viime vuoden lopulla rahoitus loppui, ja nyt toiminta jatkuu Diakonissalaitoksen omalla väliaikaisella rahoituksella. Uhkana kuitenkin on, että toiminta voi rahoituksen puutteen vuoksi loppua.

– Tällä hetkellä AMIF-rahoitusta ei enää ole. Olemme sitoutuneet ylläpitämään toimintaa jonkun aikaa, mutta tähän tarvitaan pysyvä rahoitus, sanoo projektipäällikkö Marjo Neste Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksesta.

Keskuksen mukaan toimivin ratkaisu olisi pysyvä rahoitus esimerkiksi sosiaali-ja terveysministeriön kautta. Kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden kuntoutus on vaativaa erikoissairaanhoito tasoista toimintaa, joka vaatii asioihin perehtynyttä osaamista.

Suomen valtio on hyväksynyt kidutuksenvastaisen sopimuksen, joka velvoittaa valtiota järjestämään kidutettujen tarvitsemaa hoitoa ja kuntoutusta. Lisäksi Suomi on hyväksynyt YK:n lastenoikeuksien sopimuksen, joka puolestaan velvoittaa valtiota suojelemaan pakolaislapsia ja huolehtimaan heidän ihmisoikeuksiensa toteutumisesta.

– Lapsia tulee kohdella palveluissa yhdenvertaisesti ja tarjota heille tarvitsemaansa hoitoa. Tällaista sitoumusta ei voida ajatella hoidettavan yksin hankerahoituksilla, Marjo Neste sanoo.

Traumojen hoidossa tarvitaan moniammatillista kuntoutusta

Kidutustraumat ja sotatraumat ovat usein vaikeita ja niiden hoitamiseen tarvitaan moniammatillista kuntoutusta. Tutkimusten mukaan sotatraumat kestävät oireilultaan pidempään kuin muunlainen traumatisoituminen.

Kidutus- ja sotatraumat siirtyvät myös sukupolvelta toiselle ja vaikuttavat koko perheeseen. Lapsilla voi myös esiintyä samalaisia oireita kuin heidän traumatisoituneilla vanhemmillaan. Tarvittaessa keskus hoitaa lasten ja nuorten koko perhettä.

Avaa kuvien katselu Perheterapiassa sovelletaan narratiivista altistusterapiassa (NET) potilaiden hoidossa. Köysi kuvaa aikaa, kivet traumaattisia ja kukat hyviä asioita elämän varrella. Terapia on toiminnallinen ja turvallinen tapa käsitellä traumaattisia kokemuksia. Sen tarkoitus on vahvistaa potilaiden ja perheiden selviytymistarinaa. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Tällä hetkellä Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksessa hoidetaan noin 60 lasta ja nuorta vuosittain. Kuntoutusjaksot kestävät kuudesta kuukaudesta useampaan vuoteen.

Potilaiden kuntoutuksen lisäksi Psykotraumatologian keskukus kehitttää muun muassa materiaaleja kuntoutuksen tueksi. Keskuksen henkilökunta myös kouluttaa muita sote- ja opetusalan työntekijöitä eri puolilla Suomea.

Hoidettavaksi tulevat potilaat ovat kokeneet itse kidutusta tai nähneet, kuinka heidän vanhempaansa on kidutettu. Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta on sota-alueilta tulleilla yleistä.

Kuntoutuksessa potilaille tehdään fysioterapeuttisia tutkimuksia ja sairaanhoitajan tekemiä kartoituksia. Fysioterapeuttinen hoito on tärkeä osa kuntoutusta. Lisäksi potilaita hoidetaan esimerkiksi perheterapian, traumaterapian, kognitiivisen psykoterapian ja seksuaaliterapian menetelmin.

Yhtä hoidossa sovellettua menetelmää kutsutaan narratiiviseksi altistusterapiaksi (NET). Menetelmää on käytetty paljon sotatraumatisoituneiden aikuisten ja lasten hoidossa ja kuntoutuksessa. Ideana on, että potilaalle muodostuu realistinen kuva omasta elämästään.

– Traumaattiset kokemukset saattavat värittää käsitystä elämästä kokonaan negatiivisena. NET työskentelyssä potilas näkee, että hänelle on tapahtunut traumaattisista aisoista huolimatta myös hyviä asioita. Kun traumaattisia kokemuksia käsitellään, prosessin aikana positiiviset asiat usein suojaavat potilasta, kuvailee Marjo Neste.

Kuntoutuksen tarve ei ole vähenemässä

Suomi vastaanottaa noin 1 000 kiintiöpakolaista vuosittain. Turvapaikanhakijoita maahan tulee keskimäärin 3 500.

Ukrainan sodan vuoksi Suomesta on viime vuonna hakenut tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa yli 47 000 ukrainalaista. Arvio on, että Suomeen voi tänä vuonna tulla 30 000–40 000 ukrainalaista hakemaan tilapäistä kansainvälistä suojelua.

Avaa kuvien katselu Kidutus- ja sotatraumoista kärsivien lasten tavallisia oireita ovat univaikeudet, painajaiset, vireystilan vaihtelut ja pelkotilat. Vakavimpia oireita ovat halvausoireet ja dissosiaatio-oireet. –Toinen käsi tai toinen jalka ei yhtäkkiä toimikaan tai Lapsi voi pyörtyillä ilman ulospäin nähtävää syytä. Eloonjäämisvietti saattaa olla aktivoituneena ja lapsi voi käyttäytyä äkkipikaisesti ja puolustautua, vaikka ei olisi tarvettakaan. Koulussa tämä voi näkyä vaikeuksina sopeutua ryhmään, jossa on kovia ja äkkinäisiä ääniä, kuvailee projektipäällikkkö Marjo Neste. Kuva: Mårten Lampén / Yle

– Pakolaisuus ei ole vähenemässä. Sotatraumoja koetaan edelleen ja noin kolmannes pakolaisista oirehtii jollain tavalla, toteaa Marjo Neste.

Kuntoutumisen näkökulmasta tärkeää on potilaan mielenterveyden ja hyvinvoinnin kohentuminen, joka vaikuttaa myös koulumenestykseen. Kokemuksen mukaan sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan lisääntyy kuntoutuksen myötä.

– Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla on tärkeää, että he saavat asianmukaista kuntoutusta. Heillä on paljon tulevaisuutta vielä edessäpäin.

Videossa esiintyvät ”Amin” ja ”Sham” eivät esiinny omilla nimillään aiheen arkaluonteisuuden takia.