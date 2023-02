Hiertävätkö Wilma-viestit? Kolme vinkkiä koulun ja kodin parempaan yhteistyöhön

Rauman OKL:ssä on opintojen loppuvaiheessa erillinen kurssi aikuisten vuorovaikutuksesta. Yliopistotutkija Teija Koskela kertoo, kuinka wilma-viestintää voi parantaa. Kuva ja video: Tapio Termonen / Yle

Vanhemmat valittavat, opettajat uupuvat – wilmasta on tullut lasten reaaliaikainen rikosrekisteri. Julkisuuteen koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä nousevat lähinnä konfliktitilanteet.

– Ääriesimerkit ovat mielenkiintoisia ja ihmiset lukevat niistä mielellään, Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n työelämäedunvalvonnan erityisasiantuntija Teija Golnick kertoo.

Onko arki todella niin ahdistavaa kuin otsikoissa?

– Meillä on valtavan paljon kouluja, joissa yhteistyö koulun ja kodin välillä on sujuvaa ja hyvin luottamuksellista. Toisaalta meillä on myös tilanteita, joissa isot kohut valtaavat kokonaisen kouluyksikön ja lähtevät viemään sitä mennessään, Turun yliopiston Rauman Opettajakoulutuslaitoksen yliopistotutkija Teija Koskela sanoo.

Vaikka kohuotsikot syntyvät usein yksittäisistä tapahtumista, kertovat ne kuitenkin jotain koulujen arjesta. Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) fiilismittariin joulukuussa 2022 vastanneista vain joka kolmas kertoi pärjäävänsä työn sosiaalisten kuormitustekijöiden kanssa ja vain viidennes henkisten kuormitustekijöiden kanssa.

Erityisen kuormittuneiden vastauksissa nousivat esiin työn yleisen vaativuuden ja työmäärän lisäksi haastavien oppilaiden ja haastavien vanhempien määrä.

Vastakkainasettelusta samaan joukkueeseen

Lähtökohtaisesti opettajien ja huoltajien tavoite on sama – nuoren ihmisen varustaminen aikuisuuteen. Sellaisen tieto- ja taitovalikoiman opettaminen, millä ihminen voi selvitä tulevasta elämästä, ja myös nauttia siitä.

Opettaja on päivittäisessä työssään keskeisessä roolissa useassa eri sosiaalisessa verkostossa: Työntekijän roolissa osana monialaista oppilaitosta, oppilaitoksen edustajana ja opettajana lasten ja nuorten suuntaan sekä vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa.

– Tutkimusten mukaan työyhteisön yhteiset pelisäännöt vähentävät kuormitusta. Selkeät toimintamallit lisäävät turvaa ja luotettavuutta myös vanhempien suuntaan, kertoo OAJ:n työelämäedunvalvonnan erityisasiantuntija Sari Melkko.

Koululaitos ei ole yhteiskunnasta irrallinen organisaatio vaan vanhempien kuormittuneisuus heijastuu paitsi suoraan, myös lasten ja nuorten kautta opettajiin. OAJ:n mukaan tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä vaan löytää hyviä keinoja, joilla tuetaan kaikkien jaksamista.

– Kunpa oppimisimme keskustelemaan syyllistämättä ja syyllistymättä, Teija Golnick pohtii.

Rauman OKL:ssä vuorovaikutus kulkee osana opintoja alusta saakka, mutta aikuisten väliseen vuorovaikutukseen on opintojen loppupuolella myös oma kurssinsa. Koskelalla on myös pikaohje koulun ja kodin väliseen viestintään.

– Opetellaan lukemaan viestejä niin, että pohditaan, miten tämä tukee lapsen hyvinvointia ja etua. Ja kirjoittaessa keskitytään asiasisältöön, Koskela tiivistää.

Kolme ohjetta kuormituksen vähentämiseen

Suomi on pitkien välimatkojen maa ja oppilaitoksissa kohdataan hyvin erilaisia haasteita esimerkiksi Laviassa ja Turussa. Työyhteisön yhteiset pelisäännöt, joissa on huomioitu oman yksikön erityisasema, vähentävät kuormitusta kaikkialla.

OAJ:n erityisasiantuntijat antavat kolme keskeistä ohjetta kuormituksen vähentämiseen.

Luottamus: Annetaan ammattilaisille työrauha. Opettajat ovat korkeakoulutettuja asiantuntijoita, joilla on työyhteisön tuki opetus- ja kasvatustyöhön. Vuorovaikutukseen panostaminen: Huomioidaan, että sama teksti kirjoitettuna ja puhuttuna tulkitaan eri tavoin. Vaikeista asioista keskusteltaessa puhelu voi edesauttaa ymmärtämistä. Yhteiset pelisäännöt: Työyhteisössä on selvät toimintamallit, joissa määritellään muun muassa missä ajassa wilma-viesteihin vastataan. Näistä kerrotaan avoimesti myös vanhemmille.

Katso myös kolme vinkkiä koulun ja kodin väliseen viestintään yllä olevalta videolta.

Voit keskustella aiheesta 15. helmikuuta kello 23 asti.