Vaalitutkija esittää uudenlaista tuloslaskentaa yli vaalipiirien – katso mahdolliset vaikutukset eduskunnan paikkajakoon

Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo esittää eduskuntavaaleihin uutta ääntenlaskentamallia, joka vähentäisi vaalipiirien kokoeroista johtuvia ongelmia edustuksellisuuden toteutumisessa.

Manner-Suomessa on tällä hetkellä 12 vaalipiiriä (siirryt toiseen palveluun), jotka ovat kooltaan hyvin erilaisia. Suurin vaalipiiri kevään eduskuntavaaleissa on Uusimaa, josta valitaan 37 kansanedustajaa. Pienin on Lappi, josta edustajia valitaan kuusi edellisen kerran seitsemän asemesta. Toiseksi pienin on Satakunta kahdeksalla kansanedustajalla.

Äänikynnys riippuu asuinpaikasta

Vaalipiirien kokoeron takia piilevä äänikynnys vaihtelee merkittävästi eri puolilla Suomea. Piilevä äänikynnys on se prosenttiraja, jota enemmän ehdokaslistan on saatava ääniä, jotta se saa varmasti paikan eduskuntaan.

Esimerkiksi Lapissa piilevä äänikynnys huhtikuun vaaleissa on 14,3 prosenttia äänistä. Satakunnassa kynnys on 11,1 prosenttia. Pienempikin määrä voi riittää, jos äänet jakautuvat sopivalla tavalla. Viime vaaleissa Satakunnassa vasemmistoliitto sai kansanedustajan kymmenen prosentin ääniosuudella.

Vihreät sai vuonna 2019 Satakunnassa (siirryt toiseen palveluun) kuusi prosenttia äänistä ja Lapissa peräti 9,7 prosenttia (siirryt toiseen palveluun), mutta kummassakaan puolue ei saanut kansanedustajaa. Varsinais-Suomen vaalipiirissä (siirryt toiseen palveluun) ja Oulun vaalipiirissä (siirryt toiseen palveluun) näillä äänimäärillä olisi menty läpi.

Vihreiden äänestäminen oli siis Satakunnassa ja Lapissa tavallaan tyhjän äänestämistä, vaikka äänet toki laskettiin valtakunnalliseen vihreiden äänipottiin. Toisaalta vihreät olisi tarvinnut Lapissa vain kymmenen lisä-ääntä, niin puolue olisi saanut sieltä kaikkien aikojen ensimmäisen kansanedustajansa.

Mitä edustavuudella haetaan?

Pienten vaalipiirien olemassaoloa on perusteltu sillä, että ne takaavat maantieteellisen edustavuuden eduskuntaan eri puolilta Suomea. Nykymalli kuitenkin suosii suurempia puolueita pienempien kustannuksella pienissä vaalipiireissä.

Yhtenä vaihtoehtona on esitetty pienten vaalipiirien yhdistämistä suurempiin. Tämä herättää huolta pienissä vaalipiireissä, joissa pelätään oman vaikutusvallan vähenemistä.

Vaalipiirejä on yhdistetty viimeksi Itä- ja Kaakkois-Suomessa viime vuosikymmenellä, mutta esimerkiksi Satakunnassa puolueet ovat kokoomusta ja vihreitä lukuunottamatta suhtautuneet ajatukseen nuivasti. Vaalipiirien määrän vähentäminen nykyisestä vaatisi perustuslain muutoksen.

Paloheimo: Ääntenlaskenta yhteen

Tutkija Heikki Paloheimo esittää Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun) ratkaisuksi, että pienimmät vaalipiirit säilytettäisiin ennallaan, mutta niiden ääntenlaskenta yhdistettäisiin isomman vaalipiirin kanssa. Paloheimo yhdistäisi ääntenlaskennassa Lapin ja Oulun vaalipiirit sekä Satakunnan ja Varsinais-Suomen vaalipiirit.

Ehdotuksessa satakuntalaiset äänestäisivät edelleen satakuntalaisia ja varsinaissuomalaiset varsinaissuomalaisia ehdokkaita. Samoin Lapin asukkaat äänestäisivät lappilaisehdokkaita ja Oulun vaalipiirin asukkaat omiaan.

Ääntenlaskennassa tulokset kuitenkin yhdistettäisiin, ja ehdokkaiden vertausluvut laskettaisiin yhteisesti. Vaalipiirien kokonaisedustajamäärä pysyisi samana kuin ennenkin.

Suomen vaaleissa käytetyssä d'Hondtin menetelmässä vertausluku ratkaisee, kuka tulee valituksi. Menetelmä selitetään tarkemmin tässä artikkelissa.

Vaalitulos a'la Paloheimo

Minkälainen lopputulos siis viime eduskuntavaaleissa olisi tullut, jos vaalipiirejä olisi yhdistetty Paloheimon esityksen mukaan?

Lopputulos olisi poikennut jonkin verran toteutuneesta – ja aiheuttanut merkittävän muutoksen koko valtakunnan tasolla.

Paloheimon mallissa SDP olisi menettänyt Lounais-Suomessa yhden paikan Satakunnasta ja vihreät olisi saanut yhden paikan lisää Varsinais-Suomesta.

Vasemmistoliitto olisi saanut lounaasta yhä kolme paikkaa, mutta niistä kaksi olisi tullut Satakunnasta ja vain yksi Varsinais-Suomesta. Toteutuneessa vaalituloksessa paikoista kaksi oli Varsinais-Suomesta ja yksi Satakunnasta.

Pohjoisessa vihreät olisi saanut kaksi paikkaa yhden asemesta: yhden Oulun vaalipiiristä ja yhden Lapista. Keskusta olisi Paloheimon mallissa menettänyt yhden paikan Lapin vaalipiiristä.

Nykyisistä kansanedustajista Satakunnan Heidi Viljanen (sd.) Varsinais-Suomen Johannes Yrttiaho (vas.) ja Lapin Markus Lohi (kesk.) olisivat jääneet valitsematta ja tilalle olisivat nousseet Varsinais-Suomen Elina Rantanen (vihr.), Lapin Riikka Karppinen (vihr.) ja Satakunnan Raisa Ranta (vas.).

Suurin muutos todelliseen vaalitulokseen olisi ollut se, että Paloheimon mallin käyttöönoton jälkeen demarit ja perussuomalaiset olisivat olleet eduskunnassa paikkamäärissä yhtä suuret. Todellisessa vaalituloksessa SDP oli yhden paikan isompi. SDP sai kuitenkin enemmän ääniä, joten se olisi todennäköisesti aloittanut hallitusneuvottelut.

Keskusta olisi heikentynyt entisestään, mutta pysynyt silti neljänneksi suurimpana puolueena.

Vihreiden kansanedustajapaikkojen määrä (22/200) olisi Paloheimon mallissa suhteellisesti lähempänä puolueen vaaleissa saamaa valtakunnallista ääniosuutta (11,5 prosenttia). Hallituksen ja opposition kansanedustajamäärä olisi pysynyt samana.

Todellisuus olisi ollut toinen

Edellä esitetty tulos on teoreettinen. Todellinen vaalitulos olisi ollut toisenlainen, jos äänestäjät olisivat etukäteen tienneet laskutavasta.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa vasemmistoliiton äänistä 69 prosenttia meni puolueen puheenjohtajalle Li Anderssonille. Satakunnassa äänten jakautuminen oli tasaisempaa, mikä Paloheimon esittämässä mallissa suosi satakuntalaisia.

Anderssonin äänten tasaisempi jakautuminen useammalle vasemmistoliiton ehdokkaalle olisi voinut tuoda kaikki kolme puolueen saamaa paikkaa Varsinais-Suomeen. Toisaalta Satakunnan vasemmistoliittolaiset olisivat tässä mallissa voineet keskittää ääniään yhdelle ehdokkaalle. Vastaavanlainen taktikointi olisi todennäköisesti koskenut kaikkia puolueita jokaisessa vaalipiirissä.

